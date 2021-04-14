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В Кремле рассказали об условиях работы журналистов на послании Путина
В Кремле рассказали об условиях работы журналистов на послании Путина
Представителям СМИ для работы на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию нужно будет предъявить три отрицательных теста ПЦР, РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:30
2021-04-14T12:30
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коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Представителям СМИ для работы на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию нужно будет предъявить три отрицательных теста ПЦР, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее сообщалось, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно."В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР, с забором материала за четыре - пять суток до мероприятия (16–17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля)", - говорится в сообщении.Уточняется, что справки должны предъявляться при входе исключительно в распечатанном виде.Заявки на аккредитацию принимались, исходя из квоты: печатные СМИ - два человека (один корреспондент, один фотограф); информагентства - три человека (два корреспондента, один фотограф); электронные издания - один человек (один корреспондент); телевизионные СМИ - шесть человек (два корреспондента, два оператора, два звукооператора); радиокомпании - один человек (один корреспондент).
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/putin-1727775923.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

В Кремле рассказали об условиях работы журналистов на послании Путина

12:30 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Представителям СМИ для работы на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию нужно будет предъявить три отрицательных теста ПЦР, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно.
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"В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР, с забором материала за четыре - пять суток до мероприятия (16–17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что справки должны предъявляться при входе исключительно в распечатанном виде.
Заявки на аккредитацию принимались, исходя из квоты: печатные СМИ - два человека (один корреспондент, один фотограф); информагентства - три человека (два корреспондента, один фотограф); электронные издания - один человек (один корреспондент); телевизионные СМИ - шесть человек (два корреспондента, два оператора, два звукооператора); радиокомпании - один человек (один корреспондент).
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