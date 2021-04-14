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Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"
Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"
Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:51
2021-04-14T21:37
россия
донбасс
нато
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор двух президентов, во время которого Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу."Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров", — написал один из читателей."У сонного Джо есть активы на Украине. Это единственная причина, по которой он вовлечен в эту ситуацию", — считает другой. Он также напомнил, что во времена СССР украинская экономика была в гораздо лучшем состоянии. Один из комментаторов призвал российского лидера "дать пощечину НАТО". "И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен", — заявил он.Многие пользователи заключили, что большинство жителей США и Великобритании не хотят еще одной войны на территории иностранного государства."Особенно если это война со страной, чьи ценности схожи с нашими", — написал один из них.В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html
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россия, донбасс, нато, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"

15:51 14.04.2021 (обновлено: 21:37 14.04.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор двух президентов, во время которого Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
"Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров", — написал один из читателей.
"У сонного Джо есть активы на Украине. Это единственная причина, по которой он вовлечен в эту ситуацию", — считает другой. Он также напомнил, что во времена СССР украинская экономика была в гораздо лучшем состоянии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 10:13
Британцы "накинулись" на Байдена из-за ситуации вокруг Украины
Один из комментаторов призвал российского лидера "дать пощечину НАТО".
"И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен", — заявил он.
Многие пользователи заключили, что большинство жителей США и Великобритании не хотят еще одной войны на территории иностранного государства.
"Особенно если это война со страной, чьи ценности схожи с нашими", — написал один из них.
Бойцы разведывательно-штурмового батальона, Донбасс - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 16:18
Французы обвинили США в попытках рассорить Россию и Европу из-за Донбасса
В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияДонбассНАТОДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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