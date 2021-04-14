https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html

Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"

Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"

Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:51

2021-04-14T15:51

2021-04-14T21:37

россия

донбасс

нато

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор двух президентов, во время которого Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу."Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров", — написал один из читателей."У сонного Джо есть активы на Украине. Это единственная причина, по которой он вовлечен в эту ситуацию", — считает другой. Он также напомнил, что во времена СССР украинская экономика была в гораздо лучшем состоянии. Один из комментаторов призвал российского лидера "дать пощечину НАТО". "И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен", — заявил он.Многие пользователи заключили, что большинство жителей США и Великобритании не хотят еще одной войны на территории иностранного государства."Особенно если это война со страной, чьи ценности схожи с нашими", — написал один из них.В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html

https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html

россия

донбасс

сша

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россия, донбасс, нато, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире