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Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"
Британцы призвали Путина "дать НАТО пощечину"
Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:51
2021-04-14T15:51
2021-04-14T21:37
россия
донбасс
нато
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владимир путин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты The Sun бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор двух президентов, во время которого Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу."Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров", — написал один из читателей."У сонного Джо есть активы на Украине. Это единственная причина, по которой он вовлечен в эту ситуацию", — считает другой. Он также напомнил, что во времена СССР украинская экономика была в гораздо лучшем состоянии. Один из комментаторов призвал российского лидера "дать пощечину НАТО". "И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен", — заявил он.Многие пользователи заключили, что большинство жителей США и Великобритании не хотят еще одной войны на территории иностранного государства."Особенно если это война со страной, чьи ценности схожи с нашими", — написал один из них.В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, нато, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Читатели британской газеты The Sun
бурно отреагировали на сообщение о возможной встрече президента России Владимира Путина
и его американского коллеги Джо Байдена
.
Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор двух президентов, во время которого Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
"Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров", — написал один из читателей.
"У сонного Джо есть активы на Украине
. Это единственная причина, по которой он вовлечен в эту ситуацию", — считает другой. Он также напомнил, что во времена СССР украинская экономика была в гораздо лучшем состоянии.
Один из комментаторов призвал российского лидера "дать пощечину НАТО
".
"И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен", — заявил он.
Многие пользователи заключили, что большинство жителей США и Великобритании
не хотят еще одной войны на территории иностранного государства.
"Особенно если это война со страной, чьи ценности схожи с нашими", — написал один из них.
В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию
в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>