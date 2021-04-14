https://ria.ru/20210414/pomoschnik-1728221289.html

В ГД предложили запретить двойное гражданство для помощников депутатов

В ГД предложили запретить двойное гражданство для помощников депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам иметь помощников на общественных началах с двойным гражданством. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:02

2021-04-14T13:02

2021-04-14T13:15

ольга савастьянова

политика

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам иметь помощников на общественных началах с двойным гражданством."Уважаемые коллеги, если вы меня сегодня поддержите, давайте мы с вами решение примем. Во-первых, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством, и второе... возьмите опубликуйте списки своих помощников, у которых есть иностранное гражданство", - сказал он в среду на пленарном заседании Госдумы.Володин поручил главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить соответствующие списки.

https://ria.ru/20210325/vmeshatelstvo-1602793389.html

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2021

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ольга савастьянова, политика, россия, госдума рф, вячеслав володин