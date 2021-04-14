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В ГД предложили запретить двойное гражданство для помощников депутатов
В ГД предложили запретить двойное гражданство для помощников депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам иметь помощников на общественных началах с двойным гражданством. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:02
2021-04-14T13:15
ольга савастьянова
политика
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам иметь помощников на общественных началах с двойным гражданством."Уважаемые коллеги, если вы меня сегодня поддержите, давайте мы с вами решение примем. Во-первых, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством, и второе... возьмите опубликуйте списки своих помощников, у которых есть иностранное гражданство", - сказал он в среду на пленарном заседании Госдумы.Володин поручил главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить соответствующие списки.
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ольга савастьянова, политика, россия, госдума рф, вячеслав володин

В ГД предложили запретить двойное гражданство для помощников депутатов

13:02 14.04.2021 (обновлено: 13:15 14.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам иметь помощников на общественных началах с двойным гражданством.
"Уважаемые коллеги, если вы меня сегодня поддержите, давайте мы с вами решение примем. Во-первых, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством, и второе... возьмите опубликуйте списки своих помощников, у которых есть иностранное гражданство", - сказал он в среду на пленарном заседании Госдумы.
Володин поручил главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить соответствующие списки.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:09
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