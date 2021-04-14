https://ria.ru/20210414/politseyskiy-1728174998.html

В Мэриленде полицейский застрелил подростка

В Мэриленде полицейский застрелил подростка

В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка, сообщает местная полиция. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T06:48

2021-04-14T06:48

2021-04-14T10:42

сша

мэриленд

в мире

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка, сообщает местная полиция.Инцидент произошел в округе Сент-Мэри. По данным предварительного расследования, в полицейский участок позвонили два человека, которые рассказали, что увидели подозрительно выглядевшего юношу. Они опасались, что он вооружен. На место выехал патрульный полицейский. Он столкнулся с молодым человеком, у которого было огнестрельное оружие и нож. По словам одного из свидетелей, подросток направил оружие на полицейского, а тот в ответ выстрелил и ранил его. Другой свидетель рассказывает, что после первого выстрела подросток выхватил нож и попытался встать. Полицейский приказал ему бросить нож.Затем офицер сообщил о стрельбе и вызвал скорую, но подросток скончался в больнице.Как выяснилось, у него был пистолет для страйкбола, хотя и очень похожий на настоящий.На время расследования полицейского отстранили от работы.

https://ria.ru/20210413/protesty-1728011935.html

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сша, мэриленд, в мире