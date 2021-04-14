Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/politseyskiy-1728174998.html
В Мэриленде полицейский застрелил подростка
В Мэриленде полицейский застрелил подростка
В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка, сообщает местная полиция. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T06:48
2021-04-14T10:42
сша
мэриленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка, сообщает местная полиция.Инцидент произошел в округе Сент-Мэри. По данным предварительного расследования, в полицейский участок позвонили два человека, которые рассказали, что увидели подозрительно выглядевшего юношу. Они опасались, что он вооружен. На место выехал патрульный полицейский. Он столкнулся с молодым человеком, у которого было огнестрельное оружие и нож. По словам одного из свидетелей, подросток направил оружие на полицейского, а тот в ответ выстрелил и ранил его. Другой свидетель рассказывает, что после первого выстрела подросток выхватил нож и попытался встать. Полицейский приказал ему бросить нож.Затем офицер сообщил о стрельбе и вызвал скорую, но подросток скончался в больнице.Как выяснилось, у него был пистолет для страйкбола, хотя и очень похожий на настоящий.На время расследования полицейского отстранили от работы.
https://ria.ru/20210413/protesty-1728011935.html
сша
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, мэриленд, в мире

В Мэриленде полицейский застрелил подростка

06:48 14.04.2021 (обновлено: 10:42 14.04.2021)
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / LM Otero
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка, сообщает местная полиция.
Инцидент произошел в округе Сент-Мэри. По данным предварительного расследования, в полицейский участок позвонили два человека, которые рассказали, что увидели подозрительно выглядевшего юношу. Они опасались, что он вооружен.
На место выехал патрульный полицейский. Он столкнулся с молодым человеком, у которого было огнестрельное оружие и нож. По словам одного из свидетелей, подросток направил оружие на полицейского, а тот в ответ выстрелил и ранил его. Другой свидетель рассказывает, что после первого выстрела подросток выхватил нож и попытался встать. Полицейский приказал ему бросить нож.
Затем офицер сообщил о стрельбе и вызвал скорую, но подросток скончался в больнице.
Как выяснилось, у него был пистолет для страйкбола, хотя и очень похожий на настоящий.
На время расследования полицейского отстранили от работы.
Участники акции протеста возле торгового центра в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 09:02
В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство
 
СШАМэрилендВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния