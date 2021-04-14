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Стартовал очный этап Конкурса политологов
Стартовал очный этап Конкурса политологов
В Центре международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса политологов. В ближайшие три дня участников ожидает полуфинал... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:18
2021-04-14T13:48
центр международной торговли
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Центре международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса политологов. В ближайшие три дня участников ожидает полуфинал и финал, а 17 апреля объявят победителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. В мероприятии приняли участие начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев, управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг", член экспертного совета конкурса Павел Безручко и руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член экспертного совета конкурса Екатерина Соколова.Александр Харичев обратил внимание на обновления в политической системе страны, которые происходят все активнее."Больше чем в половине регионов появились новые, молодые, энергичные губернаторы, создаются новые политические партии, расширяется система политического представительства, Госсовет приобрел новые функции. И во всех этих звеньях необходимы и эксперты, и аналитики, и консультанты. При этом запущено множество социальных проектов, в том числе под эгидой государства: "Комфортная городская среда", "Города трудовой доблести". В регионах реализуются проекты в рамках народного бюджетирования. Все они также требуют аналитического сопровождения и эффективного менеджмента, поэтому, когда мы говорим о Конкурсе политологов, мы подразумеваем, что хотели бы увидеть действительно интересные новые идеи, новые подходы и в политической, и в социальной сфере", – подчеркнул он. Павел Безручко в свою очередь рассказал о методической базе конкурса. Он отметил, что она основана в том числе на наработках флагманского кадрового проекта "Лидеры России". По его словам, именно это позволило обеспечить точную оценку и объективный отбор участников на дистанционном этапе.Екатерина Соколова подчеркнула высокую активность участвующих в конкурсе региональных специалистов политических профессий. По ее мнению, это доказывает успех проекта как средства развития системы политических коммуникаций в России.Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что церемония награждения победителей состоится в субботу, 17 апреля.Конкурс политологов стартовал 12 января. Всего было подано 8111 заявок на участие от специалистов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования участие в полуфинале принимают 277 человек. Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.
https://ria.ru/20210112/politologi-1592727272.html
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центр международной торговли, алексей комиссаров, общество

Стартовал очный этап Конкурса политологов

13:18 14.04.2021 (обновлено: 13:48 14.04.2021)
 
© Пресс-служба проекта "Конкурс политологов"Церемония открытия очного этапа "Конкурса политологов"
Церемония открытия очного этапа Конкурса политологов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Пресс-служба проекта "Конкурс политологов"
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Центре международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса политологов. В ближайшие три дня участников ожидает полуфинал и финал, а 17 апреля объявят победителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В мероприятии приняли участие начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев, управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг", член экспертного совета конкурса Павел Безручко и руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член экспертного совета конкурса Екатерина Соколова.
Александр Харичев обратил внимание на обновления в политической системе страны, которые происходят все активнее.
"Больше чем в половине регионов появились новые, молодые, энергичные губернаторы, создаются новые политические партии, расширяется система политического представительства, Госсовет приобрел новые функции. И во всех этих звеньях необходимы и эксперты, и аналитики, и консультанты. При этом запущено множество социальных проектов, в том числе под эгидой государства: "Комфортная городская среда", "Города трудовой доблести". В регионах реализуются проекты в рамках народного бюджетирования. Все они также требуют аналитического сопровождения и эффективного менеджмента, поэтому, когда мы говорим о Конкурсе политологов, мы подразумеваем, что хотели бы увидеть действительно интересные новые идеи, новые подходы и в политической, и в социальной сфере", – подчеркнул он.
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Павел Безручко в свою очередь рассказал о методической базе конкурса. Он отметил, что она основана в том числе на наработках флагманского кадрового проекта "Лидеры России". По его словам, именно это позволило обеспечить точную оценку и объективный отбор участников на дистанционном этапе.
Екатерина Соколова подчеркнула высокую активность участвующих в конкурсе региональных специалистов политических профессий. По ее мнению, это доказывает успех проекта как средства развития системы политических коммуникаций в России.
Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что церемония награждения победителей состоится в субботу, 17 апреля.

"Не сомневаюсь, что абсолютное большинство присутствующих здесь сможет уже в избирательных кампаниях нынешнего года реализовать себя, показать с самой лучшей стороны, сделать свой успех частью общего успеха всей российской политологии и политической практики", – резюмировал Алексей Комиссаров.

Конкурс политологов стартовал 12 января. Всего было подано 8111 заявок на участие от специалистов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования участие в полуфинале принимают 277 человек. Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.
 
Центр международной торговлиАлексей КомиссаровОбщество
 
 
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