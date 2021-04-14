https://ria.ru/20210414/politologi-1728224221.html

Стартовал очный этап Конкурса политологов

Стартовал очный этап Конкурса политологов

В Центре международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса политологов. В ближайшие три дня участников ожидает полуфинал... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:18

2021-04-14T13:18

2021-04-14T13:48

центр международной торговли

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Центре международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса политологов. В ближайшие три дня участников ожидает полуфинал и финал, а 17 апреля объявят победителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. В мероприятии приняли участие начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев, управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг", член экспертного совета конкурса Павел Безручко и руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член экспертного совета конкурса Екатерина Соколова.Александр Харичев обратил внимание на обновления в политической системе страны, которые происходят все активнее."Больше чем в половине регионов появились новые, молодые, энергичные губернаторы, создаются новые политические партии, расширяется система политического представительства, Госсовет приобрел новые функции. И во всех этих звеньях необходимы и эксперты, и аналитики, и консультанты. При этом запущено множество социальных проектов, в том числе под эгидой государства: "Комфортная городская среда", "Города трудовой доблести". В регионах реализуются проекты в рамках народного бюджетирования. Все они также требуют аналитического сопровождения и эффективного менеджмента, поэтому, когда мы говорим о Конкурсе политологов, мы подразумеваем, что хотели бы увидеть действительно интересные новые идеи, новые подходы и в политической, и в социальной сфере", – подчеркнул он. Павел Безручко в свою очередь рассказал о методической базе конкурса. Он отметил, что она основана в том числе на наработках флагманского кадрового проекта "Лидеры России". По его словам, именно это позволило обеспечить точную оценку и объективный отбор участников на дистанционном этапе.Екатерина Соколова подчеркнула высокую активность участвующих в конкурсе региональных специалистов политических профессий. По ее мнению, это доказывает успех проекта как средства развития системы политических коммуникаций в России.Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что церемония награждения победителей состоится в субботу, 17 апреля.Конкурс политологов стартовал 12 января. Всего было подано 8111 заявок на участие от специалистов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования участие в полуфинале принимают 277 человек. Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.

https://ria.ru/20210112/politologi-1592727272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, алексей комиссаров, общество