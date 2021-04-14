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Подозреваемый в убийстве вора в законе в Москве дал первые показания
Подозреваемый в убийстве вора в законе в Москве дал первые показания
Подозреваемый в убийстве в фитнес-клубе в Москве дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство, следует из... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:24
2021-04-14T10:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в фитнес-клубе в Москве дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство, следует из опубликованного СК видео допроса.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере. СК в среду сообщил, что подозреваемый задержан и опубликовал видео первых допросов фигуранта.На вопрос следователя, знает ли он, за что задержан, тот ответил: "Да… за убийство".Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Подозреваемый в убийстве вора в законе в Москве дал первые показания

10:24 14.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в фитнес-клубе в Москве дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство, следует из опубликованного СК видео допроса.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере. СК в среду сообщил, что подозреваемый задержан и опубликовал видео первых допросов фигуранта.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 13:25
Убитый в Москве вор в законе имел статус беженца, сообщил источник
На вопрос следователя, знает ли он, за что задержан, тот ответил: "Да… за убийство".
Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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