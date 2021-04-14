https://ria.ru/20210414/pokazaniya-1728190243.html

Подозреваемый в убийстве вора в законе в Москве дал первые показания

Подозреваемый в убийстве вора в законе в Москве дал первые показания

Подозреваемый в убийстве в фитнес-клубе в Москве дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство, следует из... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:24

2021-04-14T10:24

2021-04-14T10:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в фитнес-клубе в Москве дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство, следует из опубликованного СК видео допроса.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере. СК в среду сообщил, что подозреваемый задержан и опубликовал видео первых допросов фигуранта.На вопрос следователя, знает ли он, за что задержан, тот ответил: "Да… за убийство".Ранее СК РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства, на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://ria.ru/20210413/vor-1728063446.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия