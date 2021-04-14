Спасатели не подтвердили информацию о падении самолета под Саратовом
16:39 14.04.2021 (обновлено: 16:47 14.04.2021)
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Спасатели завершили поиски "кукурузника", который якобы упал в Саратовской области, самолет не обнаружен, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по региону.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 17.30 (16.30 мск) вторника в ведомство поступила информация о падении легкомоторного самолета в Марксовском районе между селами Подлесное и Михайловка. Представитель экстренных служб сказал РИА Новости, что со слов местной жительницы, предположительно, самолет Ан-2 упал в Волгу в районе островов у села Подлесное. Позднее он уточнил, что "кукурузник" не нашли, самолет мог долететь до соседних районов. К поискам привлекли спасателей на катерах и беспилотники, они обследовали 10 квадратных километров островной части на Волге и близлежащую акваторию.
"По состоянию на 16.00 (15.00 мск), поисковые работы в Марксовском и Воскресенском районах специалистами МЧС завершены. Летательный аппарат не обнаружен. По факту поступившего обращения проводится проверка правоохранительными органами", - сказали в пресс-службе.
Представитель экстренных служб ранее уточнил РИА Новости, что рыбаки в Марксовском районе рассказали спасателям о пролетавшем в сторону соседнего района самолете, при этом никто не видел, чтобы он падал. В главке МЧС отмечали, что службы по контролю воздушного движения судов также не зафиксировали каких-либо происшествий с "кукурузником", а спасатели не нашли ни следов падения, ни каких-то элементов судна, ни следов разлива авиатоплива.
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