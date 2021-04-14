https://ria.ru/20210414/poiski-1728272097.html

Спасатели не подтвердили информацию о падении самолета под Саратовом

Спасатели не подтвердили информацию о падении самолета под Саратовом

Спасатели завершили поиски "кукурузника", который якобы упал в Саратовской области, самолет не обнаружен, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:39

2021-04-14T16:39

2021-04-14T16:47

ан-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Спасатели завершили поиски "кукурузника", который якобы упал в Саратовской области, самолет не обнаружен, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по региону.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 17.30 (16.30 мск) вторника в ведомство поступила информация о падении легкомоторного самолета в Марксовском районе между селами Подлесное и Михайловка. Представитель экстренных служб сказал РИА Новости, что со слов местной жительницы, предположительно, самолет Ан-2 упал в Волгу в районе островов у села Подлесное. Позднее он уточнил, что "кукурузник" не нашли, самолет мог долететь до соседних районов. К поискам привлекли спасателей на катерах и беспилотники, они обследовали 10 квадратных километров островной части на Волге и близлежащую акваторию.Представитель экстренных служб ранее уточнил РИА Новости, что рыбаки в Марксовском районе рассказали спасателям о пролетавшем в сторону соседнего района самолете, при этом никто не видел, чтобы он падал. В главке МЧС отмечали, что службы по контролю воздушного движения судов также не зафиксировали каких-либо происшествий с "кукурузником", а спасатели не нашли ни следов падения, ни каких-то элементов судна, ни следов разлива авиатоплива.

https://ria.ru/20210409/samolet-1727496643.html

саратовская область

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ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия