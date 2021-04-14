https://ria.ru/20210414/pogoda-1728310508.html

Синоптик рассказала, чем грозит резкое потепление в Москве

Синоптик рассказала, чем грозит резкое потепление в Москве

Резкое изменение температурного фона в столице чревато негативными последствиями, заявила в беседе с телеканалом RT главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:41

2021-04-14T19:41

2021-04-14T22:10

россия

татьяна позднякова

погода

москва

весна

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Резкое изменение температурного фона в столице чревато негативными последствиями, заявила в беседе с телеканалом RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Эта высокая температура меня не радует, а скорее пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны. На смену всегда приходит волна холода, и есть страх, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать", — сказала она.Позднякова отметила, что пока такой угрозы нет, так как столбики термометров не будут опускаться до отрицательных значений. Тем не менее, по ее словам, москвичам стоит подготовиться к приходу холодного атмосферного фронта."В последующие дни погода будет меняться, атмосферное давление станет понижаться. <…> Завтра вечером может отметиться небольшим дождем. Шестнадцатого апреля погода будет облачной, тоже с небольшим дождем", — заключила она.В выходные, как отметила синоптик, погода войдет в привычный ритм, в городе наступит умеренное тепло.

https://ria.ru/20210414/temperatura-1728260327.html

https://ria.ru/20210414/moskva-1728251439.html

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россия, татьяна позднякова, погода, москва, весна, общество