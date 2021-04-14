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Синоптик рассказала, чем грозит резкое потепление в Москве
Синоптик рассказала, чем грозит резкое потепление в Москве
Резкое изменение температурного фона в столице чревато негативными последствиями, заявила в беседе с телеканалом RT главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:41
2021-04-14T22:10
россия
татьяна позднякова
погода
москва
весна
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Резкое изменение температурного фона в столице чревато негативными последствиями, заявила в беседе с телеканалом RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Эта высокая температура меня не радует, а скорее пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны. На смену всегда приходит волна холода, и есть страх, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать", — сказала она.Позднякова отметила, что пока такой угрозы нет, так как столбики термометров не будут опускаться до отрицательных значений. Тем не менее, по ее словам, москвичам стоит подготовиться к приходу холодного атмосферного фронта."В последующие дни погода будет меняться, атмосферное давление станет понижаться. &lt;…&gt; Завтра вечером может отметиться небольшим дождем. Шестнадцатого апреля погода будет облачной, тоже с небольшим дождем", — заключила она.В выходные, как отметила синоптик, погода войдет в привычный ритм, в городе наступит умеренное тепло.
https://ria.ru/20210414/temperatura-1728260327.html
https://ria.ru/20210414/moskva-1728251439.html
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россия, татьяна позднякова, погода, москва, весна, общество

Синоптик рассказала, чем грозит резкое потепление в Москве

19:41 14.04.2021 (обновлено: 22:10 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИрисы в парке "Музеон" в Москве
Ирисы в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Резкое изменение температурного фона в столице чревато негативными последствиями, заявила в беседе с телеканалом RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Эта высокая температура меня не радует, а скорее пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны. На смену всегда приходит волна холода, и есть страх, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать", — сказала она.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Позднякова отметила, что пока такой угрозы нет, так как столбики термометров не будут опускаться до отрицательных значений. Тем не менее, по ее словам, москвичам стоит подготовиться к приходу холодного атмосферного фронта.
"В последующие дни погода будет меняться, атмосферное давление станет понижаться. <…> Завтра вечером может отметиться небольшим дождем. Шестнадцатого апреля погода будет облачной, тоже с небольшим дождем", — заключила она.
В выходные, как отметила синоптик, погода войдет в привычный ритм, в городе наступит умеренное тепло.
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Синоптик рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в Москве
 
РоссияТатьяна ПоздняковаПогодаМоскваВеснаОбщество
 
 
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