Температура в Москве повторила рекорд 59-летней давности

"В Москве повторен рекорд тепла 59 летней давности. Второй день подряд природа радует москвичей по-летнему теплой погодой, да еще и с рекордными показателями. Так, сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14.00 воздух прогрелся до плюс 20,8, что соответствует предыдущему рекорду 1962 года, когда метеорологи тоже зафиксировали плюс 20,8", - рассказал Тишковец.