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Температура в Москве повторила рекорд 59-летней давности
Температура в Москве повторила рекорд 59-летней давности
Рекорд тепла 59-летней давности в Москве в среду повторен, к 14.00 воздух прогрелся до плюс 20,8, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:38
2021-04-14T14:38
2021-04-14T15:48
городское хозяйство москвы
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рекорд тепла 59-летней давности в Москве в среду повторен, к 14.00 воздух прогрелся до плюс 20,8, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, окончательные данные максимальной температуры будут сняты после 21.00, но, по всей видимости, рекорд состоится.
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городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество