Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных

"То есть температура воздуха будет только чуть ниже климатической нормы, погода вернется в рамки календаря. Будет вполне комфортно, особенно в воскресенье, потому что ветер станет ослабевать, и погода будет благоприятной. Особенно, если учесть, что 16 числа у нас пройдет дождь, который прибьет пыль, которая создает дискомфорт и пыльную атмосферу в городе, несмотря на то, что в городе все проливается и промывается", - сказала Позднякова.