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Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных
Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных
Комфортная погода, соответствующая климатической норме, без осадков ожидает москвичей на выходных, температура воздуха будет около 15 градусов тепла, сообщила... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:23
2021-04-14T11:40
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Комфортная погода, соответствующая климатической норме, без осадков ожидает москвичей на выходных, температура воздуха будет около 15 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Второй день подряд в столице держится температура выше плюс 20 градусов, 13 апреля был побит тепловой рекорд для этого дня. В среду синоптики также ожидают, что может быть побит рекорд 59-летней давности.По ее словам, 18 апреля погода на протяжении суток будет без осадков, ночь будет умеренно теплой – порядка плюс 4-5 градусов, и дневная температура останется на уровне 13-15 градусов.
https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html
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татьяна позднякова, москва, общество

Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных

11:23 14.04.2021 (обновлено: 11:40 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Комфортная погода, соответствующая климатической норме, без осадков ожидает москвичей на выходных, температура воздуха будет около 15 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Второй день подряд в столице держится температура выше плюс 20 градусов, 13 апреля был побит тепловой рекорд для этого дня. В среду синоптики также ожидают, что может быть побит рекорд 59-летней давности.
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"Двадцатиградусное тепло, которое радовало нас вчера и радует сегодня, оно, конечно, покидает столичный регион, ветер будет сменяться на северо-восточный, а это значит, что температура будет постепенно понижаться. Если с вечера на 17 апреля местами еще может остаточно пройти небольшой дождик, то днем 17-го погода без осадков, дневная температура в городе – около 15 градусов, ночь тоже буде еще довольно теплая", - сказала Позднякова.
По ее словам, 18 апреля погода на протяжении суток будет без осадков, ночь будет умеренно теплой – порядка плюс 4-5 градусов, и дневная температура останется на уровне 13-15 градусов.
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"То есть температура воздуха будет только чуть ниже климатической нормы, погода вернется в рамки календаря. Будет вполне комфортно, особенно в воскресенье, потому что ветер станет ослабевать, и погода будет благоприятной. Особенно, если учесть, что 16 числа у нас пройдет дождь, который прибьет пыль, которая создает дискомфорт и пыльную атмосферу в городе, несмотря на то, что в городе все проливается и промывается", - сказала Позднякова.
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
 
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