https://ria.ru/20210414/pogoda-1728177762.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду

Рекорда тепла 59-летней давности может быть побит в Москве в среду, ожидается до плюс 23, солнечно и сухо, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:05

2021-04-14T08:05

2021-04-14T08:05

елена волосюк

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155228/85/1552288534_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_113605b61cd629d5f7cae5032f80eb3e.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рекорда тепла 59-летней давности может быть побит в Москве в среду, ожидается до плюс 23, солнечно и сухо, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет немного снижаться, опустится до 748 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормальных для Москвы значений.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, общество