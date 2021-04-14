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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Рекорда тепла 59-летней давности может быть побит в Москве в среду, ожидается до плюс 23, солнечно и сухо, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:05
2021-04-14T08:05
2021-04-14T08:05
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рекорда тепла 59-летней давности может быть побит в Москве в среду, ожидается до плюс 23, солнечно и сухо, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет немного снижаться, опустится до 748 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормальных для Москвы значений.
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РИА Новости
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елена волосюк, москва, общество