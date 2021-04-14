https://ria.ru/20210414/pogoda-1728177385.html

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T07:58

2021-04-14T07:58

2021-04-14T07:58

россия

елена волосюк

погода

москва

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве, по предварительным оценкам, минимальная температура составила плюс 11,6 градуса, а по области было от семи до 12 тепла. По сути, такие показания температуры - летние", - рассказала Волосюк.

https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html

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2021

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россия, елена волосюк, погода, москва, общество