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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:58
2021-04-14T07:58
2021-04-14T07:58
россия
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве, по предварительным оценкам, минимальная температура составила плюс 11,6 градуса, а по области было от семи до 12 тепла. По сути, такие показания температуры - летние", - рассказала Волосюк.
https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html
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россия, елена волосюк, погода, москва, общество