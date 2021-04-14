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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:58
2021-04-14T07:58
россия
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве, по предварительным оценкам, минимальная температура составила плюс 11,6 градуса, а по области было от семи до 12 тепла. По сути, такие показания температуры - летние", - рассказала Волосюк.
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россия, елена волосюк, погода, москва, общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

07:58 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДевушки с собаками на улице в Москве
Девушки с собаками на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушки с собаками на улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве минимальная температура составила плюс 11,6, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Минувшая ночь стала самой теплой с начала года, в Москве, по предварительным оценкам, минимальная температура составила плюс 11,6 градуса, а по области было от семи до 12 тепла. По сути, такие показания температуры - летние", - рассказала Волосюк.
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