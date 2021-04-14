https://ria.ru/20210414/pmef-1728265772.html
Песков ответил на вопрос об участии иностранных лидеров в ПМЭФ
Песков ответил на вопрос об участии иностранных лидеров в ПМЭФ
Кремль своевременно сообщит о возможном участии иностранных лидеров в работе Петербургского международного экономического форума, заявил журналистам... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:15
2021-04-14T16:15
2021-04-14T16:15
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о возможном участии иностранных лидеров в работе Петербургского международного экономического форума, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы все вам сообщим своевременно", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум".
https://ria.ru/20210316/putin-1601554230.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, в мире