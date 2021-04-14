https://ria.ru/20210414/platezhi-1728226684.html

ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем

ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем

ЦБ не видит угрозы отключения России от международных платежных систем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:29

2021-04-14T13:29

2021-04-14T21:46

россия

александр панкин

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЦБ не видит угрозы отключения России от международных платежных систем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.Скоробогатова напомнила, что Россия успешно развивает собственную инфраструктуру в этой отрасли — Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир". По ее словам, работу на этом направлении необходимо продолжать, однако эти системы не должны иметь каких-либо стартовых преимуществ."Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свое имя, будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", —добавила зампред Центробанка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что в Кремле допускают возможность ограничения использования в России платежных систем Visa и Mastercard. В свою очередь, замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости отмечал, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но, если ее отключат, Москва задействует другие возможности и альтернативные варианты.

https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html

россия

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2021

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россия, александр панкин, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, экономика