Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/platezhi-1728226684.html
ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем
ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем
ЦБ не видит угрозы отключения России от международных платежных систем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:29
2021-04-14T21:46
россия
александр панкин
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЦБ не видит угрозы отключения России от международных платежных систем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.Скоробогатова напомнила, что Россия успешно развивает собственную инфраструктуру в этой отрасли — Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир". По ее словам, работу на этом направлении необходимо продолжать, однако эти системы не должны иметь каких-либо стартовых преимуществ."Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свое имя, будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", —добавила зампред Центробанка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что в Кремле допускают возможность ограничения использования в России платежных систем Visa и Mastercard. В свою очередь, замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости отмечал, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но, если ее отключат, Москва задействует другие возможности и альтернативные варианты.
https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр панкин, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, экономика

ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем

13:29 14.04.2021 (обновлено: 21:46 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЦБ не видит угрозы отключения России от международных платежных систем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", — сказала она.

Скоробогатова напомнила, что Россия успешно развивает собственную инфраструктуру в этой отрасли — Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир". По ее словам, работу на этом направлении необходимо продолжать, однако эти системы не должны иметь каких-либо стартовых преимуществ.
"Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свое имя, будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", —добавила зампред Центробанка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что в Кремле допускают возможность ограничения использования в России платежных систем Visa и Mastercard.
В свою очередь, замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости отмечал, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но, если ее отключат, Москва задействует другие возможности и альтернативные варианты.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 08:00
"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT
 
РоссияАлександр ПанкинОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий ПесковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния