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Пенсия за выслугу лет в 2021 - кто имеет право на получение?
Пенсия за выслугу лет в 2021 - кто имеет право на получение?
Пенсия за выслугу лет – это государственная ежемесячная выплата людям, имеющим определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности. Кто имеет право на... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:35
2021-04-14T18:35
россия
пенсии
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пенсия за выслугу лет – это государственная ежемесячная выплата людям, имеющим определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности. Кто имеет право на ее получение, и какие документы нужно подать на назначение – в материале РИА Новости. Пенсия за выслугу летПенсии за выслугу лет – это регулярные денежные выплаты от государства, назначаемые пожизненно при наличии у лица длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии. Такая пенсия присваивается не по факту достижения определенного возраста, учитывается только длительность трудовой деятельности.Условия назначенияСогласно закону №166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001, право на получение пенсии за выслугу лет имеют отдельные категории граждан:- На такие выплаты также могут претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные, а также лица, занимающиеся творческой деятельностью или трудившиеся на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Для выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный промежуток времени, определенный для каждой профессии, - рассказала РИА Новости юрист Ольга Скобцева.ГосслужащиеГосударственные гражданские служащие имеют право уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют стаж работы в госорганах:- При этом они должны замещать должность федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев и увольняться по определенным обстоятельствам в соответствии с ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Как правило, пенсия по выслуге лет для данной категории граждан устанавливается к страховой пенсии по старости и инвалидности и выплачивается одновременно с ней. Также на такую выплату имеют право граждане, расторгнувшие служебный контракт по собственному желанию, до приобретения права на страховую пенсию по старости или инвалидности, при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они работали на должностях федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет, - пояснила юрист.Муниципальные служащиеПо закону муниципальные служащие, так же как и госслужащие, могут уйти на пенсию по выслуге лет в 2021 году, если имеют стаж работы в госорганах 17,5 лет. К 2026 году требующийся стаж вырастет до 20 лет и больше меняться не будет.Также на такую пенсию можно выйти при увольнении по собственной инициативе, если соблюдаются следующие условия:Поскольку пенсию за выслугу лет устанавливают на основе федеральных и региональных законов, размеры и порядок могут отличаться в разных субъектах.УчителяПедагоги также имеют право досрочного выхода на пенсию после приобретения необходимой выслуги лет, независимо от возраста. Минимально необходимый стаж для них - 25 лет.При этом после пенсионной реформы, согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, право выхода на досрочную пенсию для этой категории граждан наступает на 5 лет позднее, с учетом переходного периода.При этом для граждан, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах с учетом выработанного специального стажа, предусмотрена особая льгота – выход на пенсию на 6 месяцев раньше срока, определенного для назначения досрочной страховой пенсии по старости.Например, если у школьного учителя на 25 апреля 2020 года оказался выработан необходимый стаж, то его право на пенсию возникнет с 25 октября 2021 года.Условия выхода на пенсию педагогов по годам:МедработникиДля назначения медикам пенсии по выслуге лет продолжительность их лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения должна составлять:При этом после принятия пенсионной реформы досрочная пенсия медработникам может быть назначена не ранее чем через определенное количество времени после выработки необходимого стажа. Данный период составил в 2019 году 12 месяцев и далее ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения в 2023 году 60 месяцев.Например, врач, “сельский” стаж которого в 2021 году достигнет 25 лет, сможет выйти на пенсию только через три года, то есть не ранее 2024 года.Военные, пожарные, МВД, Росгвардия и ФСИНПраво на пенсию по выслуге лет имеют военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. По закону, они могут выйти на заслуженный отдых, если при увольнении имеют профильный стаж 20 лет и более.Кроме того, пенсию по выслуге лет могут получать граждане, достигшие на день увольнения со службы 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет служба в указанных органах.КосмонавтыУсловия выхода на пенсию по выслуге лет космонавтов и летчиков:Аналогичное право имеют работники летно-испытательного состава при следующих условиях:Расчет пенсииВ зависимости от категорий варьируются и формулы расчета пенсий. За основу берутся должность человека, средний ежемесячный доход, период отработанного времени, повышающий или понижающий коэффициент, надбавки и повышения, индексация, удержания из пенсионных выплат.Схема для военных и сотрудников силовых структур: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД - ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ - ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК - понижающий коэффициент.Для муниципальных и госслужащих: (45% СЗ — СП) + СЗ х 3% × СТ, где СЗ - средний доход, получаемый работником, СП - выплата, предусмотренная по наступлению старости; СТ - отработанное время.Для медработников: ИПБ*СПК+ФВ, где ИПБ – пенсионные баллы; СПК – цена балла; ФВ – фиксированная выплата.Для педагогов: ФВ + СБ х Ст, где ФВ - зафиксированная государством выплата; СБ - количество баллов, заработанных в течение трудового периода; Ст - стоимость одного балла.Для летчиков-испытателей: (1000% С — СП) + 25% С х СТ, где С - сумма социальной пенсионной выплаты; СП - объем установленной страховой пенсии, полагающейся по достижению преклонного возраста (инвалидности); СТ - выработка, требуемая по закону (25 лет мужчинам и 20 лет женщинам).Установление пенсии за выслугу лет для данной категории граждан осуществляется в процентном отношении к размеру социальной пенсии по старости.Для космонавтов: 55% Дов + 3% Дов х Ст, где Дов - заработок, получаемый на день увольнения; Ст — число полных лет выслуги сверх требуемой продолжительности (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин)Размер пенсииРазмер пенсии за выслугу лет для муниципального или госслужащего составляет 45% его среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".При этом за каждый полный год стажа службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости, а также фиксированной выплаты к ней, не может превышать 75% среднего заработка служащего.Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим:Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов – 55% денежного заработка по должности на день увольнения. За каждый полный год стажа сверх указанных сроков пенсия увеличивается на 3%, но не более чем до 85% заработка.На размер пенсии по выслуге лет для учителей влияет:Размер пенсии по выслуге лет для медицинских работников состоит из двух частей: суммы, установленной непосредственно законодателем, а также суммы, которая определяется на основании наработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). На размер пенсии для летчиков влияют:Когда и куда обращаться?После появления прав на получении пенсии за выслугу лет можно в любое рабочее время посетить Пенсионный фонд РФ, написать заявление и приложить к нему пакет документов.Необходимые документыК заявлению о назначении пенсии за выслугу лет нужно приложить:Точный перечень бумаг в зависимости от профессии лучше всего уточнить в ПФР или МФЦ.ВопросыМожно ли получать пенсию по выслуге лет и работать?- В случае досрочного ухода нельзя работать в той же сфере, где дослужились до льготной пенсии, но можно продолжать трудиться по другой специальности, - пояснила Ольга Скобцева.Можно ли выйти на пенсию досрочно по состоянию здоровья?- Для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов, летчиков возможен выход на пенсию досрочно при соблюдении ряда условий (выслуги лет, стажа в определенных должностях). Для остальных возможно только оформление содержания со стороны государства в связи с инвалидностью, - сообщила специалист.
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россия, пенсии, пенсионный фонд рф, общество

Пенсия за выслугу лет в 2021 - кто имеет право на получение?

18:35 14.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина консультируется в пенсионном отделе
Женщина консультируется в пенсионном отделе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пенсия за выслугу лет – это государственная ежемесячная выплата людям, имеющим определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности. Кто имеет право на ее получение, и какие документы нужно подать на назначение – в материале РИА Новости.

Пенсия за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет – это регулярные денежные выплаты от государства, назначаемые пожизненно при наличии у лица длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии. Такая пенсия присваивается не по факту достижения определенного возраста, учитывается только длительность трудовой деятельности.
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Условия назначения

Согласно закону №166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001, право на получение пенсии за выслугу лет имеют отдельные категории граждан:
  • федеральные государственные гражданские служащие;
  • военнослужащие;
  • космонавты;
  • работники летно-испытательного состава.
- На такие выплаты также могут претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные, а также лица, занимающиеся творческой деятельностью или трудившиеся на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Для выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный промежуток времени, определенный для каждой профессии, - рассказала РИА Новости юрист Ольга Скобцева.
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Госслужащие

Государственные гражданские служащие имеют право уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют стаж работы в госорганах:
  • в 2021 году – 17,5 лет;
  • в 2022 году - 18 лет;
  • в 2023 году – 18,5 лет;
  • в 2024 году - 19 лет;
  • в 2025 году – 19,5 лет;
  • в 2026-м и в последующие годы - 20 лет.
- При этом они должны замещать должность федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев и увольняться по определенным обстоятельствам в соответствии с ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Как правило, пенсия по выслуге лет для данной категории граждан устанавливается к страховой пенсии по старости и инвалидности и выплачивается одновременно с ней. Также на такую выплату имеют право граждане, расторгнувшие служебный контракт по собственному желанию, до приобретения права на страховую пенсию по старости или инвалидности, при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они работали на должностях федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет, - пояснила юрист.
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Муниципальные служащие

По закону муниципальные служащие, так же как и госслужащие, могут уйти на пенсию по выслуге лет в 2021 году, если имеют стаж работы в госорганах 17,5 лет. К 2026 году требующийся стаж вырастет до 20 лет и больше меняться не будет.
- При этом служащий должен увольняться из муниципалитета по состоянию здоровья, сокращению должности или соглашению сторон. Оформлять пенсию по выслуге лет он может только с муниципальной должности, проработав на ней не менее года, - отметила юрист.
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетитель в отделении пенсионного фонда
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Посетитель в отделении пенсионного фонда
Также на такую пенсию можно выйти при увольнении по собственной инициативе, если соблюдаются следующие условия:
  • у работника имеется стаж работы на муниципальной службе не менее 25 лет;
  • он провел на ней как минимум последние семь лет до увольнения.
Поскольку пенсию за выслугу лет устанавливают на основе федеральных и региональных законов, размеры и порядок могут отличаться в разных субъектах.
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Учителя

Педагоги также имеют право досрочного выхода на пенсию после приобретения необходимой выслуги лет, независимо от возраста. Минимально необходимый стаж для них - 25 лет.
При этом после пенсионной реформы, согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, право выхода на досрочную пенсию для этой категории граждан наступает на 5 лет позднее, с учетом переходного периода.
- То есть дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста, - пояснила эксперт.
При этом для граждан, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах с учетом выработанного специального стажа, предусмотрена особая льгота – выход на пенсию на 6 месяцев раньше срока, определенного для назначения досрочной страховой пенсии по старости.
Например, если у школьного учителя на 25 апреля 2020 года оказался выработан необходимый стаж, то его право на пенсию возникнет с 25 октября 2021 года.
Условия выхода на пенсию педагогов по годам:
  • если стаж выработан в первом полугодии 2020 года – выход на пенсию возможен во втором полугодии 2021 года;
  • если во втором полугодии 2020 года – выход в первом полугодии 2022 года;
  • в 2021-м – в 2024-м;
  • в 2022-м – в 2026-м;
  • в 2023-м – в 2028-м.
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Медработники

Для назначения медикам пенсии по выслуге лет продолжительность их лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения должна составлять:
  • не менее 25 лет - в сельской местности или поселках городского типа;
  • не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах.
При этом после принятия пенсионной реформы досрочная пенсия медработникам может быть назначена не ранее чем через определенное количество времени после выработки необходимого стажа. Данный период составил в 2019 году 12 месяцев и далее ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения в 2023 году 60 месяцев.
Например, врач, “сельский” стаж которого в 2021 году достигнет 25 лет, сможет выйти на пенсию только через три года, то есть не ранее 2024 года.
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Военные, пожарные, МВД, Росгвардия и ФСИН

Право на пенсию по выслуге лет имеют военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. По закону, они могут выйти на заслуженный отдых, если при увольнении имеют профильный стаж 20 лет и более.
Кроме того, пенсию по выслуге лет могут получать граждане, достигшие на день увольнения со службы 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет служба в указанных органах.
- В таком случае выплаты доступны уволенным со службы после достижения предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, - пояснила специалист.

Космонавты

Условия выхода на пенсию по выслуге лет космонавтов и летчиков:
  • увольнение, независимо от возраста, при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-испытательном подразделении;
  • увольнение в связи с болезнью, проблемами со здоровьем, при наличии выслуги не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.
Аналогичное право имеют работники летно-испытательного состава при следующих условиях:
  • наличие выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья — при выслуге не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;
  • получение страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".
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Расчет пенсии

В зависимости от категорий варьируются и формулы расчета пенсий. За основу берутся должность человека, средний ежемесячный доход, период отработанного времени, повышающий или понижающий коэффициент, надбавки и повышения, индексация, удержания из пенсионных выплат.
Схема для военных и сотрудников силовых структур: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД - ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ - ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК - понижающий коэффициент.
Для муниципальных и госслужащих: (45% СЗ — СП) + СЗ х 3% × СТ, где СЗ - средний доход, получаемый работником, СП - выплата, предусмотренная по наступлению старости; СТ - отработанное время.
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Для медработников: ИПБ*СПК+ФВ, где ИПБ – пенсионные баллы; СПК – цена балла; ФВ – фиксированная выплата.
Для педагогов: ФВ + СБ х Ст, где ФВ - зафиксированная государством выплата; СБ - количество баллов, заработанных в течение трудового периода; Ст - стоимость одного балла.
Для летчиков-испытателей: (1000% С — СП) + 25% С х СТ, где С - сумма социальной пенсионной выплаты; СП - объем установленной страховой пенсии, полагающейся по достижению преклонного возраста (инвалидности); СТ - выработка, требуемая по закону (25 лет мужчинам и 20 лет женщинам).
Установление пенсии за выслугу лет для данной категории граждан осуществляется в процентном отношении к размеру социальной пенсии по старости.
Для космонавтов: 55% Дов + 3% Дов х Ст, где Дов - заработок, получаемый на день увольнения; Ст — число полных лет выслуги сверх требуемой продолжительности (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин)

Размер пенсии

Размер пенсии за выслугу лет для муниципального или госслужащего составляет 45% его среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".
При этом за каждый полный год стажа службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.
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Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости, а также фиксированной выплаты к ней, не может превышать 75% среднего заработка служащего.
Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим:
  • за выслугу 20 лет – 50% соответствующих сумм денежного довольствия, а за каждый год выслуги свыше 20 лет – 3%, но всего не более 85 процентов этих сумм;
  • имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба: за общий трудовой стаж 25 лет – 50% соответствующих сумм денежного довольствия и за каждый год стажа свыше 25 лет – 1%.
Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов – 55% денежного заработка по должности на день увольнения. За каждый полный год стажа сверх указанных сроков пенсия увеличивается на 3%, но не более чем до 85% заработка.
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На размер пенсии по выслуге лет для учителей влияет:
  • сколько часов педагогической нагрузки было у преподавателя;
  • какую должность он занимал на день увольнения;
  • имеется ли категория или ученая степень;
  • в каком субъекте РФ проживает педагог.
Размер пенсии по выслуге лет для медицинских работников состоит из двух частей: суммы, установленной непосредственно законодателем, а также суммы, которая определяется на основании наработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
На размер пенсии для летчиков влияют:
  • районный коэффициент, который зависит от субъекта РФ, где работал специалист;
  • размер средней зарплаты по России;
  • размер отчислений в ПФР.
© РИА Новости / Максим БлиновПенсионеры на улице Москвы
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© РИА Новости / Максим Блинов
Пенсионеры на улице Москвы

Когда и куда обращаться?

После появления прав на получении пенсии за выслугу лет можно в любое рабочее время посетить Пенсионный фонд РФ, написать заявление и приложить к нему пакет документов.
- Выплата пенсий начинается с 1 числа месяца, в котором написано заявление. Вариант получения платежей гражданин выбирает самостоятельно. Они могут приходить через Почту России или же поступать на банковский счет, - отметила эксперт.

Необходимые документы

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет нужно приложить:
  • паспорт;
  • справку из бухгалтерии, подтверждающую размер средней зарплаты за каждый месяц;
  • справку из отдела кадров о периодах службы, которые включаются в специальный стаж;
  • справку из пенсионного фонда, подтверждающую, что гражданин получает страховые выплаты или пенсию по инвалидности;
  • копию приказа организации, подтверждающего, что льготник уволен;
  • копию военного билета (при наличии) и трудовой книжки и другие документы.
Точный перечень бумаг в зависимости от профессии лучше всего уточнить в ПФР или МФЦ.
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Вопросы

Можно ли получать пенсию по выслуге лет и работать?

- В случае досрочного ухода нельзя работать в той же сфере, где дослужились до льготной пенсии, но можно продолжать трудиться по другой специальности, - пояснила Ольга Скобцева.

Можно ли выйти на пенсию досрочно по состоянию здоровья?

- Для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов, летчиков возможен выход на пенсию досрочно при соблюдении ряда условий (выслуги лет, стажа в определенных должностях). Для остальных возможно только оформление содержания со стороны государства в связи с инвалидностью, - сообщила специалист.
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