https://ria.ru/20210414/pensioner-1728169777.html

В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna

В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna

Пожилой человек в Клайпеде скончался в поликлинике сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса, сообщает литовское радио. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T02:02

2021-04-14T02:02

2021-04-14T03:48

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

клайпеда

вильнюс

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 14 апр — РИА Новости. Пожилой человек в Клайпеде скончался в поликлинике сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса, сообщает литовское радио.По её словам, мужчина получил вторую дозу Modernа, чувствовал себя достаточно хорошо, а затем у него появилась слабость... Приехавшая скорая не смогла его спасти."Мы просто не можем представить себе причину (смерти), будем ждать расследования, но думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов… Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции... Пациент, согласно амбулаторной карте, очень давно, несколько лет ходит к врачу, и заболеваний не зафиксировано", - рассказала Венцкене.По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано восемь случаев смерти после вакцинации, но они не связаны с вакциной от коронавируса и 1742 случая предполагаемых побочных реакций на вакцины, что составляет 0,34% от общего числа прививок.

https://ria.ru/20210414/moderna-1728166945.html

клайпеда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, коронавирус covid-19, клайпеда, вильнюс, литва, в мире