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В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
Пожилой человек в Клайпеде скончался в поликлинике сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса, сообщает литовское радио. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T02:02
2021-04-14T03:48
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
клайпеда
вильнюс
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 14 апр — РИА Новости. Пожилой человек в Клайпеде скончался в поликлинике сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса, сообщает литовское радио.По её словам, мужчина получил вторую дозу Modernа, чувствовал себя достаточно хорошо, а затем у него появилась слабость... Приехавшая скорая не смогла его спасти."Мы просто не можем представить себе причину (смерти), будем ждать расследования, но думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов… Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции... Пациент, согласно амбулаторной карте, очень давно, несколько лет ходит к врачу, и заболеваний не зафиксировано", - рассказала Венцкене.По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано восемь случаев смерти после вакцинации, но они не связаны с вакциной от коронавируса и 1742 случая предполагаемых побочных реакций на вакцины, что составляет 0,34% от общего числа прививок.
https://ria.ru/20210414/moderna-1728166945.html
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, клайпеда, вильнюс, литва, в мире

В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna

02:02 14.04.2021 (обновлено: 03:48 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВИЛЬНЮС, 14 апр — РИА Новости. Пожилой человек в Клайпеде скончался в поликлинике сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса, сообщает литовское радио.
"По предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, но она будет расследована более подробно", сказала главный врач поликлиники Лорета Венцкене.
По её словам, мужчина получил вторую дозу Modernа, чувствовал себя достаточно хорошо, а затем у него появилась слабость... Приехавшая скорая не смогла его спасти.
"Мы просто не можем представить себе причину (смерти), будем ждать расследования, но думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов… Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции... Пациент, согласно амбулаторной карте, очень давно, несколько лет ходит к врачу, и заболеваний не зафиксировано", - рассказала Венцкене.
По данным госагентства по контролю за лекарственными средствами, в течение трех месяцев после начала вакцинации против COVID-19 (с 27 декабря по 31 марта) было зарегистрировано восемь случаев смерти после вакцинации, но они не связаны с вакциной от коронавируса и 1742 случая предполагаемых побочных реакций на вакцины, что составляет 0,34% от общего числа прививок.
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Распространение коронавирусаВакцина ModernaКоронавирус COVID-19КлайпедаВильнюсЛитваВ мире
 
 
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