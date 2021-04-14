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На Урале трое людей погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью
На Урале трое людей погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью
Трое жителей села в Челябинской области погибли, употребив спиртосодержащую жидкость, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:32
2021-04-14T10:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
каслинский район
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Трое жителей села в Челябинской области погибли, употребив спиртосодержащую жидкость, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 12 апреля в доме села Булзи Каслинского района обнаружены тела местных жителей: 36- и 47-летнего мужчин и 38-летней женщины, злоупотреблявших спиртным. По предварительным данным, причиной смерти является отравление изготовленной спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме.В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html
россия
каслинский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), каслинский район, челябинская область, происшествия

На Урале трое людей погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью

10:32 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Трое жителей села в Челябинской области погибли, употребив спиртосодержащую жидкость, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 12 апреля в доме села Булзи Каслинского района обнаружены тела местных жителей: 36- и 47-летнего мужчин и 38-летней женщины, злоупотреблявших спиртным. По предварительным данным, причиной смерти является отравление изготовленной спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме.
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"Следственными органами следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту смерти трех местных жителей", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, уточняется в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Каслинский районЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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