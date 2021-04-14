https://ria.ru/20210414/otravlenie-1728191979.html

На Урале трое людей погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью

На Урале трое людей погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью

Трое жителей села в Челябинской области погибли, употребив спиртосодержащую жидкость, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:32

2021-04-14T10:32

2021-04-14T10:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

каслинский район

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Трое жителей села в Челябинской области погибли, употребив спиртосодержащую жидкость, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 12 апреля в доме села Булзи Каслинского района обнаружены тела местных жителей: 36- и 47-летнего мужчин и 38-летней женщины, злоупотреблявших спиртным. По предварительным данным, причиной смерти является отравление изготовленной спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме.В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html

россия

каслинский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), каслинский район, челябинская область, происшествия