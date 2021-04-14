https://ria.ru/20210414/otnosheniya-1728182440.html

В МИД прокомментировали заявление США об отношениях с Россией

В МИД прокомментировали заявление США об отношениях с Россией

США не должны требовать от РФ предсказуемости, к ним самим по этому поводу много вопросов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:24

2021-04-14T09:24

2021-04-14T09:49

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США не должны требовать от РФ предсказуемости, к ним самим по этому поводу много вопросов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "удивительным заявлением вчера отметилась пресс-служба Белого дома"."Они потребовали от нас предсказуемости. Основная суть того, что было сказано вчера в ходе брифинга в Белом доме, фокусировалась на том, что они хотят, чтобы Россия стала предсказуемым государством, которое бы стало проводить предсказуемую политику. От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Она обратила внимание на то, как диаметрально противоположно США выстраивали свою политику на таких направлениях, как климат, иранская ядерная программа, документы по стратегической стабильности, международные организации."Мы хотим, чтобы США стали не то что предсказуемыми, а хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать - ни от нас, ни от кого-либо другого", - подчеркнула она.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Вашингтон стремится к отношениям с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/ssha-1728027237.html

https://ria.ru/20210413/konflikt-1728129947.html

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вашингтон (город), россия, мария захарова, сша, в мире