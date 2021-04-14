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Visa и MasterCard сообщили о продолжении работы в России
Visa и MasterCard сообщили о продолжении работы в России
Компании Visa и Mastercard заявили, что работают в России без изменений. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:05
2021-04-14T19:05
2021-04-14T22:08
россия
дмитрий песков
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Компании Visa и Mastercard заявили, что работают в России без изменений."Mastercard продолжает свою работу в России. Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 миллионами карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Mastercard признана ЦБ социально значимой платежной системой, а все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК", — сказал глава Mastercard в России Алексей Малиновский РИА Новости. В беседе с РБК сотрудники Visa также отметили, что платежная система конкурирует на российском рынке уже более 30 лет и продолжает свою деятельность.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова позднее сказала, что регулятор не видит рисков отключения, так как это невыгодно самим системам. Она также добавила, что Россия успешно развивает собственную инфраструктуру в этой отрасли — Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир".
https://ria.ru/20210325/karty-1602774797.html
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россия, дмитрий песков, технологии, экономика