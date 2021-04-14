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В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за среду четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:23
2021-04-14T16:55
сцкк
донбасс
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вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики за среду четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое и Золотое-5.Власти ЛНР уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные восемь раз нарушили режим тишины за вторник.В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Киев размещает танки и бронетехнику в подконтрольных ему населенных пунктах Донбасса, что подтвердила в своем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210413/donbass-1728161228.html
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков

16:23 14.04.2021 (обновлено: 16:55 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики за среду четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое и Золотое-5.
Власти ЛНР уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
"Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", — заключил офицер пресс-службы.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные восемь раз нарушили режим тишины за вторник.
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В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Киев размещает танки и бронетехнику в подконтрольных ему населенных пунктах Донбасса, что подтвердила в своем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.
Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
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