В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков
16:23 14.04.2021 (обновлено: 16:55 14.04.2021)
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики за среду четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое и Золотое-5.
Власти ЛНР уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
"Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", — заключил офицер пресс-службы.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные восемь раз нарушили режим тишины за вторник.
В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Киев размещает танки и бронетехнику в подконтрольных ему населенных пунктах Донбасса, что подтвердила в своем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.
Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.