https://ria.ru/20210414/obstrel-1728268629.html

В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за среду четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:23

2021-04-14T16:23

2021-04-14T16:55

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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики за среду четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое и Золотое-5.Власти ЛНР уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные восемь раз нарушили режим тишины за вторник.В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Киев размещает танки и бронетехнику в подконтрольных ему населенных пунктах Донбасса, что подтвердила в своем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728161228.html

https://ria.ru/20210413/donbass-1728015232.html

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сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире