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Более половины тамбовцев остались без воды из-за частичного обрушения ТЭЦ
Более половины тамбовцев остались без воды из-за частичного обрушения ТЭЦ
Более половины населения Тамбова остались без горячей воды и отопления после инцидента на ТЭЦ, заявил РИА Новости представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:17
2021-04-14T07:17
2021-04-14T09:03
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воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. Более половины населения Тамбова остались без горячей воды и отопления после инцидента на ТЭЦ, заявил РИА Новости представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".Сообщение об обрушении крыши и части стены главного щита управления Тамбовской ТЭЦ на проезде Энергетиков поступило спасателям в 04:40 мск среды. Под завалами находились двое пострадавших. В 05:50 мск их извлекли, одного из них госпитализировали. На месте работают 44 человека и 16 единиц техники. Региональное управление СК начало проверку.Сейчас в Тамбове 11 градусов тепла."Мы обслуживаем по теплу и горячей воде 60 процентов жителей города <...> Наверное, более половины (попали под отключение. — Прим. ред.)", — отметил представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".Население Тамбова, по данным на 2020 год, составляет более 292 тысяч человек.
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россия, пао квадра, тамбовская область, воронеж, тамбов, происшествия
ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости.
Более половины населения Тамбова
остались без горячей воды и отопления после инцидента на ТЭЦ, заявил РИА Новости представитель ПАО "Квадра"
— "Тамбовская генерация".
Сообщение об обрушении крыши и части стены главного щита управления Тамбовской ТЭЦ на проезде Энергетиков поступило спасателям в 04:40 мск среды. Под завалами находились двое пострадавших. В 05:50 мск их извлекли, одного из них госпитализировали. На месте работают 44 человека и 16 единиц техники. Региональное управление СК начало проверку.
"Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", — сказал собеседник агентства.
Сейчас в Тамбове 11 градусов тепла.
"Мы обслуживаем по теплу и горячей воде 60 процентов жителей города <...> Наверное, более половины (попали под отключение. — Прим. ред.)", — отметил представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".
Население Тамбова, по данным на 2020 год, составляет более 292 тысяч человек.