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Более половины тамбовцев остались без воды из-за частичного обрушения ТЭЦ

Более половины тамбовцев остались без воды из-за частичного обрушения ТЭЦ

Более половины населения Тамбова остались без горячей воды и отопления после инцидента на ТЭЦ, заявил РИА Новости представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T07:17

2021-04-14T07:17

2021-04-14T09:03

россия

пао квадра

тамбовская область

воронеж

тамбов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. Более половины населения Тамбова остались без горячей воды и отопления после инцидента на ТЭЦ, заявил РИА Новости представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".Сообщение об обрушении крыши и части стены главного щита управления Тамбовской ТЭЦ на проезде Энергетиков поступило спасателям в 04:40 мск среды. Под завалами находились двое пострадавших. В 05:50 мск их извлекли, одного из них госпитализировали. На месте работают 44 человека и 16 единиц техники. Региональное управление СК начало проверку.Сейчас в Тамбове 11 градусов тепла."Мы обслуживаем по теплу и горячей воде 60 процентов жителей города <...> Наверное, более половины (попали под отключение. — Прим. ред.)", — отметил представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".Население Тамбова, по данным на 2020 год, составляет более 292 тысяч человек.

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тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пао квадра, тамбовская область, воронеж, тамбов, происшествия