https://ria.ru/20210414/obrushenie-1728174876.html

В Тамбове после частичного обрушения здания спасли двух человек

В Тамбове после частичного обрушения здания спасли двух человек

Двух человек извлекли из-под завалов после обрушения кровли и части стены здания в Тамбове, одного из них госпитализировали заявили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T06:46

2021-04-14T06:46

2021-04-14T07:18

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

тамбовская область

тамбов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728173773_0:83:1040:668_1920x0_80_0_0_dbf66475cbcb6055855ca0a9b9a6d244.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двух человек извлекли из-под завалов после обрушения кровли и части стены здания в Тамбове, одного из них госпитализировали заявили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков."По предварительной информации, под завалами находятся двое пострадавших. В 5.50 их извлекли. <...> Один из них госпитализирован. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов", — говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что частично обрушились кровля, стены мансарды и третьего этажа. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 44 человека и 16 единиц техники.Следователи регионального управления СК начали проверку.

https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html

россия

москва

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, тамбовская область, тамбов, происшествия