https://ria.ru/20210414/obrushenie-1728174876.html
В Тамбове после частичного обрушения здания спасли двух человек
В Тамбове после частичного обрушения здания спасли двух человек
Двух человек извлекли из-под завалов после обрушения кровли и части стены здания в Тамбове, одного из них госпитализировали заявили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T06:46
2021-04-14T06:46
2021-04-14T07:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
тамбовская область
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двух человек извлекли из-под завалов после обрушения кровли и части стены здания в Тамбове, одного из них госпитализировали заявили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков."По предварительной информации, под завалами находятся двое пострадавших. В 5.50 их извлекли. <...> Один из них госпитализирован. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов", — говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что частично обрушились кровля, стены мансарды и третьего этажа. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 44 человека и 16 единиц техники.Следователи регионального управления СК начали проверку.
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, тамбовская область, тамбов, происшествия
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Двух человек извлекли из-под завалов после обрушения кровли и части стены здания в Тамбове
, одного из них госпитализировали заявили РИА Новости в МЧС России
.
Ранее сообщалось, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков.
"По предварительной информации, под завалами находятся двое пострадавших. В 5.50 их извлекли. <...> Один из них госпитализирован. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов", — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что частично обрушились кровля, стены мансарды и третьего этажа. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 44 человека и 16 единиц техники.
Следователи регионального управления СК начали проверку.