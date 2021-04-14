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В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания
В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания
Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T05:47
2021-04-14T05:47
2021-04-14T07:19
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамбовская область
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону.Отмечается, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков.По информации ведомства, есть пострадавшие."Возгорания на месте обрушения не последовало. Всего от МЧС к ликвидации МЧС России – 22 человека и 8 единиц техники", - добавляется в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, тамбов, происшествия