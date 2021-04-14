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В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания
В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания
Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T05:47
2021-04-14T07:19
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамбовская область
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону.Отмечается, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков.По информации ведомства, есть пострадавшие."Возгорания на месте обрушения не последовало. Всего от МЧС к ликвидации МЧС России – 22 человека и 8 единиц техники", - добавляется в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, тамбов, происшествия

В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания

05:47 14.04.2021 (обновлено: 07:19 14.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Тамбовской областиНа месте обрушения административного здания в Тамбове
На месте обрушения административного здания в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Тамбовской области
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону.
Отмечается, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков.
"На место происшествия направлены: оперативная группа Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарно-спасательная часть №5 – два отделения, автолестница, специализированная пожарно-спасательная часть №1 – два отделения и другие службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, есть пострадавшие.
"Возгорания на месте обрушения не последовало. Всего от МЧС к ликвидации МЧС России – 22 человека и 8 единиц техники", - добавляется в сообщении.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тамбовская областьТамбовПроисшествия
 
 
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