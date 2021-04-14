https://ria.ru/20210414/obrushenie-1728173806.html

В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания

В Тамбове обрушились крыша и часть стены административного здания

Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T05:47

2021-04-14T05:47

2021-04-14T07:19

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамбовская область

тамбов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728173773_0:83:1040:668_1920x0_80_0_0_dbf66475cbcb6055855ca0a9b9a6d244.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове, сообщается на сайте МЧС по региону.Отмечается, что в 04.40 поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в Тамбове, на проезде Энергетиков.По информации ведомства, есть пострадавшие."Возгорания на месте обрушения не последовало. Всего от МЧС к ликвидации МЧС России – 22 человека и 8 единиц техники", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html

москва

россия

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, тамбов, происшествия