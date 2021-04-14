https://ria.ru/20210414/obitel-1728318694.html

Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителей

Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителей

Силовики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.

2021-04-14T21:02

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Что будет с монастырем дальше – пока неизвестно. Бывший настоятель Сергий находится под арестом: против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за склонение к самоубийству. Насельникам предложили выбрать для монашеской жизни любую другую обитель. Им был предоставлен автобус для проезда ко временному жилищу, но последователи Сергия от этого предложения отказались.

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2021

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Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейНовый Блок Силовики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено. Что будет с монастырем дальше – пока неизвестно. Бывший настоятель Сергий находится под арестом: против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за склонение к самоубийству. Насельникам предложили выбрать для монашеской жизни любую другую обитель. Им был предоставлен автобус для проезда ко временному жилищу, но последователи Сергия от этого предложения отказались. 2021-04-14T21:02 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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