https://ria.ru/20210414/obitel-1728318694.html
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителей
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителей
Силовики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.
2021-04-14T21:02
2021-04-14T21:02
2021-04-14T21:01
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728318011_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_651ccfcd5e9e7d9dbf3e7b0c020a87eb.jpg
Что будет с монастырем дальше – пока неизвестно. Бывший настоятель Сергий находится под арестом: против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за склонение к самоубийству. Насельникам предложили выбрать для монашеской жизни любую другую обитель. Им был предоставлен автобус для проезда ко временному жилищу, но последователи Сергия от этого предложения отказались.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728318011_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_cc3e3d7bb98d30cecf0d5751b5b4f07f.jpg
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейНовый Блок
Силовики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено. Что будет с монастырем дальше – пока неизвестно. Бывший настоятель Сергий находится под арестом: против него возбуждено
несколько уголовных дел, в том числе за склонение к самоубийству.
Насельникам предложили выбрать для монашеской жизни любую другую обитель. Им был предоставлен автобус для проезда ко временному жилищу, но последователи Сергия от этого предложения отказались.
2021-04-14T21:02
true
PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителей
Силовики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.
2021-04-14T21:02
true
PT2M23S
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителей
Силовики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.