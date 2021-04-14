https://ria.ru/20210414/nozh-1728183309.html

В Ноябрьске на беременную женщину набросились с ножом

В Ноябрьске на беременную женщину набросились с ножом

Пьяная женщина с ножом набросилась на беременную около роддома в Ноябрьске (ЯНАО), обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:29

2021-04-14T09:29

2021-04-14T09:29

россия

ноябрьск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Пьяная женщина с ножом набросилась на беременную около роддома в Ноябрьске (ЯНАО), обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.Инцидент произошел во вторник. В дежурную часть отдела МВД по Ноябрьску обратился охранник перинатального центра.Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленницу, ею оказалась ранее судимая жительница Ноябрьска. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ, связанной с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, уточнили в пресс-службе.Представитель УМВД также добавил, что потерпевшая была "в положении", она не пострадала.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/nozh-1727419391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/proisshestviya-1727347207.html

россия

ноябрьск

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2021

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россия, ноябрьск, происшествия