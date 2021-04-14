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В Ноябрьске на беременную женщину набросились с ножом
В Ноябрьске на беременную женщину набросились с ножом
Пьяная женщина с ножом набросилась на беременную около роддома в Ноябрьске (ЯНАО), обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:29
2021-04-14T09:29
россия
ноябрьск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Пьяная женщина с ножом набросилась на беременную около роддома в Ноябрьске (ЯНАО), обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.Инцидент произошел во вторник. В дежурную часть отдела МВД по Ноябрьску обратился охранник перинатального центра.Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленницу, ею оказалась ранее судимая жительница Ноябрьска. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ, связанной с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, уточнили в пресс-службе.Представитель УМВД также добавил, что потерпевшая была "в положении", она не пострадала.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/nozh-1727419391.html
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россия, ноябрьск, происшествия

В Ноябрьске на беременную женщину набросились с ножом

09:29 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Пьяная женщина с ножом набросилась на беременную около роддома в Ноябрьске (ЯНАО), обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел во вторник. В дежурную часть отдела МВД по Ноябрьску обратился охранник перинатального центра.
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"Согласно заявлению охранника, местная жительница, предварительно, находившаяся в состоянии опьянения, вблизи перинатального центра набросилась на проходящую женщину, высказывая угрозы и демонстрируя при этом кухонный нож", - сказал собеседник агентства.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленницу, ею оказалась ранее судимая жительница Ноябрьска. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ, связанной с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, уточнили в пресс-службе.
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Представитель УМВД также добавил, что потерпевшая была "в положении", она не пострадала.
 
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