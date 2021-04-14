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Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море
Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море
Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:48
2021-04-14T14:48
россия
нато
севастополь
николай патрушев
сша
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но заинтересована в политическом урегулировании ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму."Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - добавил секретарь Совбеза.В этих условиях Россия, подчеркнул Патрушев, "вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории", но в то же время "заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации"."Однако США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность", - отметил он.
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россия, нато, севастополь, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море

14:48 14.04.2021
 
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но заинтересована в политическом урегулировании ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
"Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - добавил секретарь Совбеза.
В этих условиях Россия, подчеркнул Патрушев, "вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории", но в то же время "заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации".
"Однако США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность", - отметил он.
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