https://ria.ru/20210414/nato-1728246710.html

Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море

Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море

Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:48

2021-04-14T14:48

2021-04-14T14:48

россия

нато

севастополь

николай патрушев

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728088655_721:488:3495:2048_1920x0_80_0_0_672350474312ac00e758bf190594453d.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но заинтересована в политическом урегулировании ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму."Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - добавил секретарь Совбеза.В этих условиях Россия, подчеркнул Патрушев, "вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории", но в то же время "заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации"."Однако США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность", - отметил он.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727634265.html

россия

севастополь

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, севастополь, николай патрушев, сша, в мире