https://ria.ru/20210414/nato-1728246710.html
Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море
Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море
Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:48
2021-04-14T14:48
2021-04-14T14:48
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нато
севастополь
николай патрушев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но заинтересована в политическом урегулировании ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму."Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - добавил секретарь Совбеза.В этих условиях Россия, подчеркнул Патрушев, "вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории", но в то же время "заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации"."Однако США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность", - отметил он.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727634265.html
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россия, нато, севастополь, николай патрушев, сша, в мире