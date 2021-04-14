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На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
Бывший заместитель генерального директора коммерческой организации на Чукотке осужден на 2 года 4 месяца условно за попытку вместе с главой одного из отделов... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T03:12
2021-04-14T03:12
россия
чукотка
почта россии
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора коммерческой организации на Чукотке осужден на 2 года 4 месяца условно за попытку вместе с главой одного из отделов ФГУП "Почта России" похитить у предприятия 12,5 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.Для этого они изготовили договоры на оказание услуг и акты приема-передачи выполненных работ на указанную сумму. При этом работы не проводились. Похитить деньги не удалось, так как вмешались сотрудники службы безопасности "Почты России".Бывший замгендиректора фирмы признан виновным по статье "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"."Суд… назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. В отношения соучастника преступления уголовное дело рассматривается Анадырским городским судом", - сообщает прокуратура.
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россия, чукотка, почта россии, владивосток, происшествия

На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"

03:12 14.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора коммерческой организации на Чукотке осужден на 2 года 4 месяца условно за попытку вместе с главой одного из отделов ФГУП "Почта России" похитить у предприятия 12,5 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что мужчина в 2018 году, являясь заместителем генерального директора коммерческой организации,… вступил в предварительный сговор с руководителем одного из отделов ФГУП "Почта России", направленный на хищение денежных средств государственного учреждения в сумме 12.5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Для этого они изготовили договоры на оказание услуг и акты приема-передачи выполненных работ на указанную сумму. При этом работы не проводились. Похитить деньги не удалось, так как вмешались сотрудники службы безопасности "Почты России".
Бывший замгендиректора фирмы признан виновным по статье "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".
"Суд… назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. В отношения соучастника преступления уголовное дело рассматривается Анадырским городским судом", - сообщает прокуратура.
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