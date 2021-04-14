https://ria.ru/20210414/nakazanie-1728170638.html

На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"

На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"

Бывший заместитель генерального директора коммерческой организации на Чукотке осужден на 2 года 4 месяца условно за попытку вместе с главой одного из отделов... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T03:12

2021-04-14T03:12

2021-04-14T03:12

россия

чукотка

почта россии

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора коммерческой организации на Чукотке осужден на 2 года 4 месяца условно за попытку вместе с главой одного из отделов ФГУП "Почта России" похитить у предприятия 12,5 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.Для этого они изготовили договоры на оказание услуг и акты приема-передачи выполненных работ на указанную сумму. При этом работы не проводились. Похитить деньги не удалось, так как вмешались сотрудники службы безопасности "Почты России".Бывший замгендиректора фирмы признан виновным по статье "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"."Суд… назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. В отношения соучастника преступления уголовное дело рассматривается Анадырским городским судом", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20210226/khischenie-1599025682.html

россия

чукотка

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, почта россии, владивосток, происшествия