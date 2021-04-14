https://ria.ru/20210414/moskva-1728228629.html

Москва проведет 35 аукционов в рамках проекта по реновации промзон

Москва проведет 35 аукционов в рамках проекта по реновации промзон

Власти Москвы в 2021 году проведут 35 аукционов по определению инвесторов для проекта "Индустриальные кварталы", предусматривающего реорганизацию бывших... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:35

2021-04-14T13:35

2021-04-14T13:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Москвы в 2021 году проведут 35 аукционов по определению инвесторов для проекта "Индустриальные кварталы", предусматривающего реорганизацию бывших промышленных территорий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 гектаров, градостроительный потенциал – 7,5 миллиона квадратных метров."Здесь будет построено 3,7 миллиона квадратных метров производственных площадей, 3,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 миллиона квадратных метров жилья. Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тысяч рабочих мест и 1,9 триллиона рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 миллиардов рублей в год", - подчеркнул вице-мэр.Как отмечается в сообщении, проект под названием "Индустриальные кварталы" предполагает комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон. На огромных площадях, которые сегодня используются крайне неэффективно, будут построены современное производственные предприятия, офисные центры, парки, а также жилые комплексы. "Так, в промзону Октябрьское поле инвестор вложит 14 миллиардов рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, создав более 500 рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров: помимо нового жилья, там появятся два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Уже к 2022 году здесь будет введен в эксплуатацию первый жилой дом. Более 300 семей получат не только квартиры, но и школу на 800 мест, которая будет построена одновременно с домом", - уточнил Прохоров. Все проекты решений о КРТ опубликованы на сайте Правительства Москвы и содержат информацию о реализации проектов: площадь и границы проекта КРТ, виды разрешенного использования и предельные параметры развития территории.

https://ria.ru/20210414/eksport-1728220470.html

https://ria.ru/20210407/eksport-1727187605.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва