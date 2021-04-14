https://ria.ru/20210414/moskva-1728182123.html

В Москве стартовал месячник пожарной безопасности

В Москве стартовал месячник пожарной безопасности

В Москве стартовал месячник пожарной безопасности, главные задачи которого - профилактика пожаров и снижение их числа, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:22

2021-04-14T09:22

2021-04-14T09:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727179684_435:176:3071:1659_1920x0_80_0_0_2e6c50eb3317772328b1616a5e94ec49.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Москве стартовал месячник пожарной безопасности, главные задачи которого - профилактика пожаров и снижение их числа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", - отметил Бирюков.По его словам, акцент делается на проведение масштабной разъяснительной работы с горожанами. Ведь, по статистике, основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электроприборов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках месячника в столице пройдут профилактические рейды, в ходе которых представители органов власти напомнят горожанам о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки."Особое внимание будет уделяться проведению разъяснительной работы с детьми и подростками. В школах пройдут открытые уроки, на которых ребятам дадут практические рекомендации, как действовать при возникновении возгорания", - отметил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210413/kollektor-1728017879.html

https://ria.ru/20210413/podgotovka-1728113139.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество