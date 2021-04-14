https://ria.ru/20210414/moskva-1728182123.html
В Москве стартовал месячник пожарной безопасности
В Москве стартовал месячник пожарной безопасности
В Москве стартовал месячник пожарной безопасности, главные задачи которого - профилактика пожаров и снижение их числа, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:22
2021-04-14T09:22
2021-04-14T09:22
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Москве стартовал месячник пожарной безопасности, главные задачи которого - профилактика пожаров и снижение их числа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", - отметил Бирюков.По его словам, акцент делается на проведение масштабной разъяснительной работы с горожанами. Ведь, по статистике, основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электроприборов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках месячника в столице пройдут профилактические рейды, в ходе которых представители органов власти напомнят горожанам о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки."Особое внимание будет уделяться проведению разъяснительной работы с детьми и подростками. В школах пройдут открытые уроки, на которых ребятам дадут практические рекомендации, как действовать при возникновении возгорания", - отметил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
В Москве
стартовал месячник пожарной безопасности, главные задачи которого - профилактика пожаров и снижение их числа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", - отметил Бирюков.
По его словам, акцент делается на проведение масштабной разъяснительной работы с горожанами. Ведь, по статистике, основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электроприборов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках месячника в столице пройдут профилактические рейды, в ходе которых представители органов власти напомнят горожанам о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки.
"Особое внимание будет уделяться проведению разъяснительной работы с детьми и подростками. В школах пройдут открытые уроки, на которых ребятам дадут практические рекомендации, как действовать при возникновении возгорания", - отметил Бирюков.