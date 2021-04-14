https://ria.ru/20210414/monastyr-1728217238.html

Что теперь ждет обитателей Среднеуральского монастыря

Что теперь ждет обитателей Среднеуральского монастыря

Скандальный монастырь на Урале больше не осажденная крепость. В среду утром оттуда выселили последователей экс-схиигумена Сергия Романова. Несмотря на опасения... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:11

2021-04-14T13:11

2021-04-14T17:34

религия и мировоззрение

жилье

омон россии

русская православная церковь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роман силантьев

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728189738_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_7499b69ffc2cd940d1e8f9e9dc721835.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Скандальный монастырь на Урале больше не осажденная крепость. В среду утром оттуда выселили последователей экс-схиигумена Сергия Романова. Несмотря на опасения верующих, до насилия дело не дошло. О дальнейшей судьбе раскольников и обители — в материале РИА Новости.Проблемы с СанПиНом"Они высохли, и вихрь унес их, как солому", — эти строки из библейской книги Исаии читали накануне на богослужениях. В Среднеуральском монастыре — тоже, хотя священники там отлучены от Церкви, как и их лидер Сергий Романов. Так что эти обряды недействительны. Но несколько сотен человек, преданных своему гуру, верили, что отстоят "духовную крепость" и ждали развязки громкой истории.Все произошло внезапно. Утром 14 апреля к монастырским стенам приехали росгвардейцы, полицейские, сотрудники МЧС и приставы. Объяснили: по решению Верхнепышминского суда обитель следует покинуть "в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса".Среднеуральский монастырь проверяли с января. Последователи Романова называли это давлением, как и, собственно, само разбирательство по поводу монастырской недвижимости."Болгаркой" и убеждениемДело в том, что построенную еще в начале нулевых обитель не оформили должным образом. Вообще-то, она должна принадлежать РПЦ. Однако духовенство спохватилось лишь после того, как экс-схиигумен учинил бунт, запершись в монастыре вместе с адептами. В конфликт вмешались власти: 29 декабря лидера общины арестовали.Тогда был штурм. Насельники били в набат и изо всех сил защищали Сергия. Некоторые даже получили травмы.На этот раз над обителью разносился не колокольный звон, а визг "болгарки": с храма срезали дверные замки. Насельники стояли рядом. Молились, некоторые с издевкой кричали полиции: "Изыди!"Однако уйти пришлось не силовикам, а последователям Романова. Они попробовали оказать сопротивление, но прибывшему из епархии священнику удалось их успокоить. Он призвал бунтовщиков проявить христианское смирение и подчиниться законному требованию представителей власти.В итоге все покинули обитель по главной дороге, оцепленной ОМОНом. Кто-то на прощание забежал в храм — забрать иконы. Кто-то, по словам очевидцев, прощаясь, опустился на колени. После этого монастырь закрыли.Новая жизньК монастырю пригнали несколько микроавтобусов. Насельникам предложили разместиться на базе отдыха "Остров сокровищ" под Екатеринбургом."Но никто туда не поехал. Сказали, что устроятся у благотворителей и неравнодушных людей, которые согласились их принять", — заявил РИА Новости представитель общины адвокат Павел Бабиков.Не пожелали отправиться и в другие монастыри. Среди 500 последователей Романова — несколько десятков монахинь. Епархия выразила готовность доставить их в любую обитель, которую они выберут. Случай для церковной практики редкий: обычно в силу субординации за черноризцев такие вопросы решают игумен или епископ.Но в Екатеринбургской митрополии хотят примириться с насельниками Среднеуральского монастыря и ждут их "возвращения в Церковь". "В каждой обители сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой", — заверили в епархии.Теперь же монастырь приведут в порядок и "в соответствие с требованиями безопасности". Возможно, скоро там вновь закипит монашеская жизнь. Все-таки эта обитель — одна из самых популярных на Урале. Что дальшеПоследователи Сергия намерены оспорить действия властей и вернуться в монастырь. Но вряд ли это получится.Скорее всего, община рассыпется на мелкие части, допускает религиовед Роман Силантьев. "В стране хватает различных монастырей и храмов под контролем лжестарцев. Романов — не единственный, просто у него было довольно много адептов — порядка двух тысяч", — говорит он. При этом, по мнению Силантьева, культ "быстро развалится", поскольку вся жизнь общины была завязана на одного Романова — в монастыре даже не успела сложиться какая-либо иерархия. Очевидно, в скандальной истории Среднеуральского монастыря и его ушедших в раскол обитателей наконец поставлена точка.

https://ria.ru/20210401/monastyr-1603497611.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, омон россии, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман силантьев, екатеринбург