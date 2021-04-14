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Руденя: в районах Верхневолжья откроют семь филиалов МФЦ
Руденя: в районах Верхневолжья откроют семь филиалов МФЦ
Семь филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируется открыть в этом году в Тверской области,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:28
2021-04-14T17:28
2021-04-14T17:28
тверская область
мфц (многофункциональный центр)
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 14 апр – РИА Новости. Семь филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируется открыть в этом году в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Перспективы развития сети МФЦ в Верхневолжье и их финансирование рассматривали на заседании региональной Бюджетной комиссии. По словам губернатораобласти Игоря Рудени, одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Открытие филиалов запланировано на май и летний период. Все они будут оснащены необходимым оборудованием, обслуживание посетителей будет вестись по установленным в учреждениях стандартам. Сегодня на территории Тверской области работаю 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна". В этом году будет расширен перечень предоставляемых МФЦ услуг: добавятся услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. С 1 апреля во всех филиалах МФЦ Тверской области введена новая услуга – замена водительских удостоверений. В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 году было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).
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мфц (многофункциональный центр), игорь руденя, тверская область, общество
ТВЕРЬ, 14 апр – РИА Новости.
Семь филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируется открыть в этом году в Тверской области
, сообщает пресс-служба областного правительства.
Перспективы развития сети МФЦ в Верхневолжье и их финансирование рассматривали на заседании региональной Бюджетной комиссии.
По словам губернатораобласти Игоря Рудени
, одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг.
Открытие филиалов запланировано на май и летний период. Все они будут оснащены необходимым оборудованием, обслуживание посетителей будет вестись по установленным в учреждениях стандартам.
Сегодня на территории Тверской области работаю 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 "окна". В этом году будет расширен перечень предоставляемых МФЦ услуг: добавятся услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. С 1 апреля во всех филиалах МФЦ Тверской области введена новая услуга – замена водительских удостоверений.
В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 году было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).