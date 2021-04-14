https://ria.ru/20210414/meduslugi-1728305039.html

Лимаренко назвал обязательные факторы при оказании медуслуг населению

Лимаренко назвал обязательные факторы при оказании медуслуг населению

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, возглавляющий одну из профильных комиссий Госсовета, сообщил, что при оказании медицинских услуг населению... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:00

2021-04-14T19:00

2021-04-14T19:00

россия

валерий лимаренко

сахалинская область

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, возглавляющий одну из профильных комиссий Госсовета, сообщил, что при оказании медицинских услуг населению нужно учитывать три фактора: клиентоориентированность, персональный подход и удовлетворенность полученной услугой.В Москве в среду состоялся семинар-совещание по подготовке к совместному заседанию президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив. Главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).Как отметил Лимаренко по итогам совещания, при оказании медицинской помощи надо учитывать три фактора: "клиентоориентированность, персональный подход, удовлетворенность полученной услугой"."Например, инвалиду выделяют коляску. Но на этом процесс не закончен - нужно решить вопрос, подходит ли она к его квартире, входит ли в дверной проем? Надо решить вопрос с пандусом. То есть задача должна быть решена в комплексе. В этой ситуации нужна обратная связь", – пояснил он.Как отметил губернатор, чтобы все вышеназванные факторы учитывались, в медучреждениях должны быть созданы соответствующие условия."Например, должна быть внедрена технология "бережливая поликлиника"... Должен быть решен вопрос создания единой системы автоматизации в медицине... также должны быть решены вопросы телемедицины, потому что на селе не в каждой поликлиники найдется узкий специалист для оказания квалифицированной помощи", – отметил Лимаренко.Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект с 2020 года реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина.Для разработки механизмов НСИ были выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, найти работу через центр занятости. В прошлом году механизмы этой системы были апробированы в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Башкирии. В 2021 году механизмы инициативы будут реализованы во всех российских регионах.

https://ria.ru/20210411/putin-1727771313.html

россия

сахалинская область

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россия, валерий лимаренко, сахалинская область, общество