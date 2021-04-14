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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/lokdaun-1728213032.html
В Киеве продлили локдаун из-за коронавируса
В Киеве продлили локдаун из-за коронавируса
Локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля, общественный транспорт продолжит перевозить пассажиров по... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:23
2021-04-14T12:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 14 апр - РИА Новости. Локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля, общественный транспорт продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам, заявил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19."Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня (в среду – ред.) утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.Он отметил, что все ранее введенные ограничения продолжат работать еще две недели, а общественный транспорт, включая метро, продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам. Школы и детсады останутся закрытыми, а учреждения общественного питания будут работать на вынос или доставку.Мэр Киева подчеркнул, что руководители предприятий некритической инфраструктуры должны отправить сотрудников на дистанционную работу или в отпуск.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, киев, украина, в мире

В Киеве продлили локдаун из-за коронавируса

12:23 14.04.2021 (обновлено: 12:39 14.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерМитинг "Раду на карантин" у здания Верховной рады Украины в Киеве
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 апр - РИА Новости. Локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля, общественный транспорт продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам, заявил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.
Сотрудники полиции проверяют наличие у пассажиров спецпропусков для проезда на общественном транспорте на одной из остановок в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:16Распространение коронавируса
Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня (в среду – ред.) утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
Он отметил, что все ранее введенные ограничения продолжат работать еще две недели, а общественный транспорт, включая метро, продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам. Школы и детсады останутся закрытыми, а учреждения общественного питания будут работать на вынос или доставку.
Мэр Киева подчеркнул, что руководители предприятий некритической инфраструктуры должны отправить сотрудников на дистанционную работу или в отпуск.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.
 
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