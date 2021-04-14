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В ЛНР заявили о неизбежности украинского "нюрнберга"
В ЛНР заявили о неизбежности украинского "нюрнберга"
Виновные в преступлениях против жителей Донбасса ответят за свои действия в ходе украинского "нюрнбергского процесса", который обязательно состоится, заявили в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:19
2021-04-14T15:53
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Виновные в преступлениях против жителей Донбасса ответят за свои действия в ходе украинского "нюрнбергского процесса", который обязательно состоится, заявили в среду в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС). Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что более двух тысяч мирных жителей республики, в том числе 35 детей погибли с начала конфликта в Донбассе.В ведомстве заявили, что преступления против мирного населения Донбасса навсегда останутся на совести властей Украины, военных, журналистов и их "западных хозяев",В МИД ЛНР уточнили, что только по официальным данным ООН, в результате "антитеррористической операции Украины" погибли около 4 тысяч мирных жителей, из них 147 детей.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили о неизбежности украинского "нюрнберга"

15:19 14.04.2021 (обновлено: 15:53 14.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Луганской области
Украинский военный в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Виновные в преступлениях против жителей Донбасса ответят за свои действия в ходе украинского "нюрнбергского процесса", который обязательно состоится, заявили в среду в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС). Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что более двух тысяч мирных жителей республики, в том числе 35 детей погибли с начала конфликта в Донбассе.
"В прицелах их пушек, "Градов" и авиации оказались не только добровольцы Донбасса, вставшие на защиту своей земли, семьи, истории и русской идентичности, но и старики, женщины и дети", - говорится в заявлении МИД, предоставленном РИА Новости.
В ведомстве заявили, что преступления против мирного населения Донбасса навсегда останутся на совести властей Украины, военных, журналистов и их "западных хозяев",
В МИД ЛНР уточнили, что только по официальным данным ООН, в результате "антитеррористической операции Украины" погибли около 4 тысяч мирных жителей, из них 147 детей.
"Уверены, однажды все эти преступления против человечности получат надлежащую оценку международного сообщества. История всё расставит по местам, украинский "нюрнберг" обязательно состоится", - говорится в заявлении МИД.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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