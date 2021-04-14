https://ria.ru/20210414/lnr-1728254054.html

В ЛНР заявили о неизбежности украинского "нюрнберга"

В ЛНР заявили о неизбежности украинского "нюрнберга"

Виновные в преступлениях против жителей Донбасса ответят за свои действия в ходе украинского "нюрнбергского процесса", который обязательно состоится, заявили в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:19

2021-04-14T15:19

2021-04-14T15:53

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Виновные в преступлениях против жителей Донбасса ответят за свои действия в ходе украинского "нюрнбергского процесса", который обязательно состоится, заявили в среду в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС). Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что более двух тысяч мирных жителей республики, в том числе 35 детей погибли с начала конфликта в Донбассе.В ведомстве заявили, что преступления против мирного населения Донбасса навсегда останутся на совести властей Украины, военных, журналистов и их "западных хозяев",В МИД ЛНР уточнили, что только по официальным данным ООН, в результате "антитеррористической операции Украины" погибли около 4 тысяч мирных жителей, из них 147 детей.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире