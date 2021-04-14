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Заповедник Приморья выложил в Сеть снимки “улыбающихся” котят леопарда

Заповедник Приморья выложил в Сеть снимки “улыбающихся” котят леопарда

Нацпарк "Земля леопарда" выложил в Инстаграме снимки целого семейства пятнистых хищников, на которых котята “улыбаются” на камеру и веселятся. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T01:43

2021-04-14T01:43

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" выложил в Инстаграме снимки целого семейства пятнистых хищников, на которых котята “улыбаются” на камеру и веселятся. В пресс-службе парка пояснили, что это малыши самки под номером 58F, мама и два котенка, которым около шести месяцев. На этих кадрах детеныши самой редкой в мире крупной кошки "улыбаются" спрятанной камере, внимательно изучая ее. Правда, они не стали оставлять метки, чтобы не привлекать внимание других хищников. Будни семейства леопардов проходят стандартно: у котят — игры и исследование мира, у их матери — отдых и охота.

https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html

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