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Заповедник Приморья выложил в Сеть снимки “улыбающихся” котят леопарда
Заповедник Приморья выложил в Сеть снимки “улыбающихся” котят леопарда
Нацпарк "Земля леопарда" выложил в Инстаграме снимки целого семейства пятнистых хищников, на которых котята “улыбаются” на камеру и веселятся. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T01:43
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" выложил в Инстаграме снимки целого семейства пятнистых хищников, на которых котята “улыбаются” на камеру и веселятся. В пресс-службе парка пояснили, что это малыши самки под номером 58F, мама и два котенка, которым около шести месяцев. На этих кадрах детеныши самой редкой в мире крупной кошки "улыбаются" спрятанной камере, внимательно изучая ее. Правда, они не стали оставлять метки, чтобы не привлекать внимание других хищников. Будни семейства леопардов проходят стандартно: у котят — игры и исследование мира, у их матери — отдых и охота.
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Заповедник Приморья выложил в Сеть снимки “улыбающихся” котят леопарда

01:43 14.04.2021
 
© Фото : @instagram/amurleo_landКотята дальневосточного леопарда в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Котята дальневосточного леопарда в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : @instagram/amurleo_land
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" выложил в Инстаграме снимки целого семейства пятнистых хищников, на которых котята “улыбаются” на камеру и веселятся.
В пресс-службе парка пояснили, что это малыши самки под номером 58F, мама и два котенка, которым около шести месяцев. На этих кадрах детеныши самой редкой в мире крупной кошки "улыбаются" спрятанной камере, внимательно изучая ее. Правда, они не стали оставлять метки, чтобы не привлекать внимание других хищников.
Будни семейства леопардов проходят стандартно: у котят — игры и исследование мира, у их матери — отдых и охота.
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