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Минпромторг ответил на письмо фармкомпаний о риске дефицита лекарств
Минпромторг ответил на письмо фармкомпаний о риске дефицита лекарств
Внедрение механизма, согласно которому при госзакупках стратегически важных лекарств предпочтение будут отдавать компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС, РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:57
2021-04-14T11:11
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Внедрение механизма, согласно которому при госзакупках стратегически важных лекарств предпочтение будут отдавать компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС, поможет устранить жесткую зависимость предприятий от нестабильного изготовления субстанций, пояснили в Минопромторге в беседе с РБК.Создание технологических и экономических преимуществ для локального производства препаратов, как подчеркнули в ведомстве, нужно для того, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством медикаментов. Кроме того, это важно и для лекарственной безопасности страны.Отмечается, что локализация на территориях ЕАЭС — это трудозатратный и капиталоемкий процесс. В Минпромторге напомнили, что сейчас по поручению Татьяны Голиковой ведут переговоры в с другими ведомствами о введении механизма "второй лишний" при госзакупках стратегически значимых лекарств. Это позволит ускорить локализацию производства полного цикла без введения запретов для иностранных компаний.Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо от фармобъединений и общественных организаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина сообщила, что новый механизм государственных закупок может привести к дефициту льготных лекарств. Как пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган, правило "второй лишний" может привести к дестабилизации рынка и отказу от конкурентной модели развития.
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), общество

Минпромторг ответил на письмо фармкомпаний о риске дефицита лекарств

10:57 14.04.2021 (обновлено: 11:11 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Внедрение механизма, согласно которому при госзакупках стратегически важных лекарств предпочтение будут отдавать компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС, поможет устранить жесткую зависимость предприятий от нестабильного изготовления субстанций, пояснили в Минопромторге в беседе с РБК.
Создание технологических и экономических преимуществ для локального производства препаратов, как подчеркнули в ведомстве, нужно для того, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством медикаментов. Кроме того, это важно и для лекарственной безопасности страны.
Отмечается, что локализация на территориях ЕАЭС — это трудозатратный и капиталоемкий процесс. В Минпромторге напомнили, что сейчас по поручению Татьяны Голиковой ведут переговоры в с другими ведомствами о введении механизма "второй лишний" при госзакупках стратегически значимых лекарств. Это позволит ускорить локализацию производства полного цикла без введения запретов для иностранных компаний.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо от фармобъединений и общественных организаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина сообщила, что новый механизм государственных закупок может привести к дефициту льготных лекарств.
Как пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган, правило "второй лишний" может привести к дестабилизации рынка и отказу от конкурентной модели развития.
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинТатьяна ГоликоваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РБК (медиагруппа)Общество
 
 
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