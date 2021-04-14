https://ria.ru/20210414/lekarstva-1728196673.html

Минпромторг ответил на письмо фармкомпаний о риске дефицита лекарств

Минпромторг ответил на письмо фармкомпаний о риске дефицита лекарств

Внедрение механизма, согласно которому при госзакупках стратегически важных лекарств предпочтение будут отдавать компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС, РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:57

2021-04-14T10:57

2021-04-14T11:11

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

татьяна голикова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Внедрение механизма, согласно которому при госзакупках стратегически важных лекарств предпочтение будут отдавать компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС, поможет устранить жесткую зависимость предприятий от нестабильного изготовления субстанций, пояснили в Минопромторге в беседе с РБК.Создание технологических и экономических преимуществ для локального производства препаратов, как подчеркнули в ведомстве, нужно для того, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством медикаментов. Кроме того, это важно и для лекарственной безопасности страны.Отмечается, что локализация на территориях ЕАЭС — это трудозатратный и капиталоемкий процесс. В Минпромторге напомнили, что сейчас по поручению Татьяны Голиковой ведут переговоры в с другими ведомствами о введении механизма "второй лишний" при госзакупках стратегически значимых лекарств. Это позволит ускорить локализацию производства полного цикла без введения запретов для иностранных компаний.Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо от фармобъединений и общественных организаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина сообщила, что новый механизм государственных закупок может привести к дефициту льготных лекарств. Как пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган, правило "второй лишний" может привести к дестабилизации рынка и отказу от конкурентной модели развития.

https://ria.ru/20210409/poddelki-1727457486.html

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), общество