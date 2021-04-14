https://ria.ru/20210414/lekarstva-1728171374.html

"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств

"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств

Введение правила "второй лишний" может привести к дефициту льготных лекарств, говорится в письме ряда фармобъединений и общественных организаций на имя... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T04:05

2021-04-14T04:05

2021-04-14T04:06

россия

юрий жулев

евразийский экономический союз

здоровье

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Введение правила "второй лишний" может привести к дефициту льготных лекарств, говорится в письме ряда фармобъединений и общественных организаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия". Источник в правительстве подтвердил получение документа.Как говорится в статье газеты, инициатива Минпромторга предполагает, что при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС.В беседе с "Известиями" в ведомстве обратили внимание на важность создания преимуществ для дальнейшего развития локального производства полного цикла препаратов.По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежды Дараган, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, россияне рискуют остаться без определенных лекарств.С ней согласился сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, который отметил, что отсев препаратов снижает возможность их выбора.В свою очередь, директор по развитию компании RNC-pharma Николай Беспалов выразил мнение, что новое правило позволит в ближайшие годы обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов и снизить зависимость от импортных поставок.

https://ria.ru/20210316/lekarstva-1601423656.html

https://ria.ru/20210409/poddelki-1727457486.html

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россия, юрий жулев, евразийский экономический союз, здоровье, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество