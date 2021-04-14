https://ria.ru/20210414/kvartaly-1728238443.html

Семь новых индустриальных кварталов появятся на Западе Москвы

Семь новых индустриальных кварталов появятся на Западе Москвы

Комплексный редевелопмент семи территорий в Западном административном округе столицы будет выполнен в рамках реализации городского проекта "Индустриальные... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:39

2021-04-14T14:39

2021-04-14T14:39

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

жилье

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728240694_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_aa83fac557fdd6df660334a9d516290b.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Комплексный редевелопмент семи территорий в Западном административном округе столицы будет выполнен в рамках реализации городского проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, шесть проектов коснутся шести бывших промышленных территорий, а ещё один проект включает недострой, работы по которому не ведутся более 10 лет."Общая площадь комплексного развития территорий (КРТ) составит почти 250 гектаров. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что градостроительный потенциал данных территорий составляет 4,8 миллиона квадратных метров. На объектах будет создано порядка 24 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции по ним составят порядка 1 триллиона рублей, бюджетный эффект – 105 миллиардов рублей в год."Благодаря реализации этих проектов в ЗАО уже в ближайшие годы появится более 2,1 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,7 миллиона квадратных метров, 1 миллион квадратных метров нового жилья", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.В целом, по данным ДИПП, градостроительный потенциал программы развития бывших промышленных территорий Москвы составит 35 миллионов квадратных метров на площади почти 15 тысяч гектаров. Из них под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 миллионов квадратных метров, под общественно деловую и социальную застройку – 13 миллионов, под жилую застройку - порядка 11 миллионов.

https://ria.ru/20210414/promzony-1728235233.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва