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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210414/kvartaly-1728238443.html
Семь новых индустриальных кварталов появятся на Западе Москвы
Семь новых индустриальных кварталов появятся на Западе Москвы
Комплексный редевелопмент семи территорий в Западном административном округе столицы будет выполнен в рамках реализации городского проекта "Индустриальные... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:39
2021-04-14T14:39
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
жилье
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Комплексный редевелопмент семи территорий в Западном административном округе столицы будет выполнен в рамках реализации городского проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, шесть проектов коснутся шести бывших промышленных территорий, а ещё один проект включает недострой, работы по которому не ведутся более 10 лет."Общая площадь комплексного развития территорий (КРТ) составит почти 250 гектаров. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что градостроительный потенциал данных территорий составляет 4,8 миллиона квадратных метров. На объектах будет создано порядка 24 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции по ним составят порядка 1 триллиона рублей, бюджетный эффект – 105 миллиардов рублей в год."Благодаря реализации этих проектов в ЗАО уже в ближайшие годы появится более 2,1 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,7 миллиона квадратных метров, 1 миллион квадратных метров нового жилья", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.В целом, по данным ДИПП, градостроительный потенциал программы развития бывших промышленных территорий Москвы составит 35 миллионов квадратных метров на площади почти 15 тысяч гектаров. Из них под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 миллионов квадратных метров, под общественно деловую и социальную застройку – 13 миллионов, под жилую застройку - порядка 11 миллионов.
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жилье, владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Семь новых индустриальных кварталов появятся на Западе Москвы

14:39 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Комплексный редевелопмент семи территорий в Западном административном округе столицы будет выполнен в рамках реализации городского проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, шесть проектов коснутся шести бывших промышленных территорий, а ещё один проект включает недострой, работы по которому не ведутся более 10 лет.
"Общая площадь комплексного развития территорий (КРТ) составит почти 250 гектаров. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что градостроительный потенциал данных территорий составляет 4,8 миллиона квадратных метров. На объектах будет создано порядка 24 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции по ним составят порядка 1 триллиона рублей, бюджетный эффект – 105 миллиардов рублей в год.
"Благодаря реализации этих проектов в ЗАО уже в ближайшие годы появится более 2,1 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,7 миллиона квадратных метров, 1 миллион квадратных метров нового жилья", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В целом, по данным ДИПП, градостроительный потенциал программы развития бывших промышленных территорий Москвы составит 35 миллионов квадратных метров на площади почти 15 тысяч гектаров. Из них под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 миллионов квадратных метров, под общественно деловую и социальную застройку – 13 миллионов, под жилую застройку - порядка 11 миллионов.
Игровая площадка детского сада, расположенного в жилом комплексе Тушино-2018 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 14:05Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве более 90 школ и детских садов построят на месте бывших промзон
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЖильеВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
 
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