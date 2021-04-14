Житель Кубани проломил голову сыну сожительницы, умыл его и пошел спать
КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Житель Кубани, который, по версии следствия, проломил маленькому сыну сожительницы голову, после чего умыл ребенка от крови, а сам пошёл спать, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, сожители с малолетним сыном женщины проживали в одном из домов в станице Губской Мостовского района, в октябре минувшего года женщина уложила сына спать и уехала по делам, попросив сожителя, который весь этот день выпивал, присмотреть за ребенком.
"Мужчина разбудил малыша и достал из кроватки, но из-за того, что малолетний не слушался, обвиняемый нанес ему два удара руками в область головы и по телу. Увидев, что у мальчика появилась кровь, обвиняемый умыл его и уложил в кровать, а сам пошел спать", - говорится в сообщении.
Вернувшись домой, женщина увидела повреждения у сына и вызвала "скорую", врачи которой увезли ребенка в больницу, "где у него была диагностирована тяжелая сочетанная травма грудной клетки, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости". Мальчику помогли, но судмедэкспертиза установила, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Сейчас ребёнок выписан из лечебного учреждения и находится с матерью.
"На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время... Уголовное дело (о причинении тяжкого вреда здоровью) направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует СУСК.
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