https://ria.ru/20210414/kuban-1728235077.html

Житель Кубани проломил голову сыну сожительницы, умыл его и пошел спать

Житель Кубани проломил голову сыну сожительницы, умыл его и пошел спать

Житель Кубани, который, по версии следствия, проломил маленькому сыну сожительницы голову, после чего умыл ребенка от крови, а сам пошёл спать, предстанет перед РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:04

2021-04-14T14:04

2021-04-14T14:04

россия

мостовский район

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Житель Кубани, который, по версии следствия, проломил маленькому сыну сожительницы голову, после чего умыл ребенка от крови, а сам пошёл спать, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, сожители с малолетним сыном женщины проживали в одном из домов в станице Губской Мостовского района, в октябре минувшего года женщина уложила сына спать и уехала по делам, попросив сожителя, который весь этот день выпивал, присмотреть за ребенком.Вернувшись домой, женщина увидела повреждения у сына и вызвала "скорую", врачи которой увезли ребенка в больницу, "где у него была диагностирована тяжелая сочетанная травма грудной клетки, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости". Мальчику помогли, но судмедэкспертиза установила, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Сейчас ребёнок выписан из лечебного учреждения и находится с матерью."На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время... Уголовное дело (о причинении тяжкого вреда здоровью) направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html

россия

мостовский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мостовский район, краснодарский край, происшествия