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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728274471.html
В США за сутки выявили более 77 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 77 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 77 878, скончались еще 913 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:47
2021-04-14T16:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 77 878, скончались еще 913 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики зафиксировали 77 312 случаев заражения COVID-19 и 987 смертей.Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,3 миллиона человек, скончались более 563 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727457979.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 77 тысяч случаев COVID-19

16:47 14.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 77 878, скончались еще 913 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики зафиксировали 77 312 случаев заражения COVID-19 и 987 смертей.
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Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,3 миллиона человек, скончались более 563 тысяч заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
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