https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728274471.html

В США за сутки выявили более 77 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 77 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 77 878, скончались еще 913 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:47

2021-04-14T16:47

2021-04-14T16:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 77 878, скончались еще 913 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики зафиксировали 77 312 случаев заражения COVID-19 и 987 смертей.Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,3 миллиона человек, скончались более 563 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727457979.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире