Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728211764.html
В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза
В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:18
2021-04-14T16:25
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570017537_0:829:2048:1981_1920x0_80_0_0_667b03148cb83e1af2b8268338bde112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.Она отметила, что резко выросло (на 50%) количество заболевших старше 60 лет. Глава управления Роспотребнадзора напомнила, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, и он обязан жестко соблюдаться.За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 94 случая. Летальных случаев за весь период пандемии - 1140, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания. На стационарном лечении с диагнозом коронавирус находится 1469 пациентов, 110 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728078784.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570017537_0:637:2048:2173_1920x0_80_0_0_72dff47199112e409a9c63cb5f93ff76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь, общество

В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза

12:18 14.04.2021 (обновлено: 16:25 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи-ординаторы на обучении в симуляционном центре Иркутской областной клинической больницы
Врачи-ординаторы на обучении в симуляционном центре Иркутской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"К сожалению, последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля как со стороны органов власти, так и со стороны самих граждан", – сказала Пеньковская в ходе брифинга.
Она отметила, что резко выросло (на 50%) количество заболевших старше 60 лет. Глава управления Роспотребнадзора напомнила, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, и он обязан жестко соблюдаться.
За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 94 случая. Летальных случаев за весь период пандемии - 1140, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания. На стационарном лечении с диагнозом коронавирус находится 1469 пациентов, 110 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 14:29Распространение коронавируса
В Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса
 
Распространение коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииНаталья ПеньковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СевастопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния