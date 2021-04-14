https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728211764.html

В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза

В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 вырос в два раза

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:18

2021-04-14T12:18

2021-04-14T16:25

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распространение коронавируса

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наталья пеньковская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.Она отметила, что резко выросло (на 50%) количество заболевших старше 60 лет. Глава управления Роспотребнадзора напомнила, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, и он обязан жестко соблюдаться.За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 94 случая. Летальных случаев за весь период пандемии - 1140, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания. На стационарном лечении с диагнозом коронавирус находится 1469 пациентов, 110 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728078784.html

севастополь

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2021

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