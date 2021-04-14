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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728201211.html
В России выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8326 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:13
2021-04-14T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8326 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне было 8173 заразившихся. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости, как и днем ранее, составил 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9447.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1837 (днем ранее было 1782), Санкт-Петербурге — 712, Подмосковье — 568, Ростовской области — 239, Нижегородской — 215. Меньше всего — в Еврейской автономной области (один), в Туве и Горном Алтае (по двое).Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом

11:13 14.04.2021 (обновлено: 12:44 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8326 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне было 8173 заразившихся. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости, как и днем ранее, составил 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9447.
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13 апреля, 12:36Распространение коронавируса
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1837 (днем ранее было 1782), Санкт-Петербурге — 712, Подмосковье — 568, Ростовской области — 239, Нижегородской — 215. Меньше всего — в Еврейской автономной области (один), в Туве и Горном Алтае (по двое).
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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