В России выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом
11:13 14.04.2021 (обновлено: 12:44 14.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8326 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне было 8173 заразившихся. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости, как и днем ранее, составил 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9447.
Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1837 (днем ранее было 1782), Санкт-Петербурге — 712, Подмосковье — 568, Ростовской области — 239, Нижегородской — 215. Меньше всего — в Еврейской автономной области (один), в Туве и Горном Алтае (по двое).
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.