https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728201211.html

В России выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8326 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:13

2021-04-14T11:13

2021-04-14T12:44

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8326 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне было 8173 заразившихся. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости, как и днем ранее, составил 0,18 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения — 9447.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1837 (днем ранее было 1782), Санкт-Петербурге — 712, Подмосковье — 568, Ростовской области — 239, Нижегородской — 215. Меньше всего — в Еврейской автономной области (один), в Туве и Горном Алтае (по двое).Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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