https://ria.ru/20210414/konkurs-1728263173.html

Начался прием работ на фотоконкурс "Моя планета. Россия в деталях"

Начался прием работ на фотоконкурс "Моя планета. Россия в деталях"

С 14 апреля начался прием работ на ежегодный конкурс, проводимый телеканалом "Моя Планета" для фотографов и путешественников. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:18

2021-04-14T16:18

2021-04-14T16:18

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. С 14 апреля начался прием работ на ежегодный конкурс, проводимый телеканалом "Моя Планета" для фотографов и путешественников. Как уточнили в пресс-службе телеканала, в этом году тема состязания — "Россия в деталях". В соревновании будут участвовать снимки, сделанные в разных уголках нашей страны. В кадре могут быть необычные артефакты: предметы из местных музеев, объекты культуры и искусства, природные явления, урбанистическая архитектура, портреты и интересные ракурсы привычных вещей — все, что может рассказать какую-то историю. Пятьдесят лучших снимков станут частью масштабной выставки и украсят центральные улицы городов России.Кадры должны быть горизонтальные и полноцветные, в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и работах, поделиться местоположением, где был сделан снимок, указать модель фотоаппарата или телефона. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 20 мая.

https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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