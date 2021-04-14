https://ria.ru/20210414/konkurs-1728263173.html
Начался прием работ на фотоконкурс "Моя планета. Россия в деталях"
Начался прием работ на фотоконкурс "Моя планета. Россия в деталях"
С 14 апреля начался прием работ на ежегодный конкурс, проводимый телеканалом "Моя Планета" для фотографов и путешественников. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:18
2021-04-14T16:18
2021-04-14T16:18
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. С 14 апреля начался прием работ на ежегодный конкурс, проводимый телеканалом "Моя Планета" для фотографов и путешественников. Как уточнили в пресс-службе телеканала, в этом году тема состязания — "Россия в деталях". В соревновании будут участвовать снимки, сделанные в разных уголках нашей страны. В кадре могут быть необычные артефакты: предметы из местных музеев, объекты культуры и искусства, природные явления, урбанистическая архитектура, портреты и интересные ракурсы привычных вещей — все, что может рассказать какую-то историю. Пятьдесят лучших снимков станут частью масштабной выставки и украсят центральные улицы городов России.Кадры должны быть горизонтальные и полноцветные, в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и работах, поделиться местоположением, где был сделан снимок, указать модель фотоаппарата или телефона. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 20 мая.
https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html
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РИА Новости
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фото, россия, туризм, новости - туризм, фотография
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. С 14 апреля начался прием работ на ежегодный конкурс, проводимый телеканалом "Моя Планета" для фотографов и путешественников.
Как уточнили в пресс-службе телеканала, в этом году тема состязания — "Россия в деталях". В соревновании будут участвовать снимки, сделанные в разных уголках нашей страны. В кадре могут быть необычные артефакты: предметы из местных музеев, объекты культуры и искусства, природные явления, урбанистическая архитектура, портреты и интересные ракурсы привычных вещей — все, что может рассказать какую-то историю.
Пятьдесят лучших снимков станут частью масштабной выставки и украсят центральные улицы городов России.
Кадры должны быть горизонтальные и полноцветные, в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и работах, поделиться местоположением, где был сделан снимок, указать модель фотоаппарата или телефона.
Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 20 мая.