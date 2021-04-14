https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html

Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале

Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,26 миллиарда... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:39

2021-04-14T10:39

2021-04-14T10:39

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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,26 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 42,7% в годовом выражении и составил 13,06 миллиарда долларов, поставки из России в КНР сократились на 0,1%, составив 16,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210409/indeks-1727546634.html

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2021

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