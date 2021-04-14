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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html
Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале
Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,26 миллиарда... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:39
2021-04-14T10:39
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,26 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 42,7% в годовом выражении и составил 13,06 миллиарда долларов, поставки из России в КНР сократились на 0,1%, составив 16,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210409/indeks-1727546634.html
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россия, китай

Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале

10:39 14.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,26 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 42,7% в годовом выражении и составил 13,06 миллиарда долларов, поставки из России в КНР сократились на 0,1%, составив 16,2 миллиарда долларов.
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