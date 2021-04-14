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Госдума предложила дополнительно ограничить вывоз капитала из России
Госдума предложила дополнительно ограничить вывоз капитала из России
Госдума предложила правительству РФ рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из России, а также о создании благоприятных... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:28
2021-04-14T16:28
2021-04-14T16:28
россия
максим решетников
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума предложила правительству РФ рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из России, а также о создании благоприятных условий для его репатриации. Соответствующие рекомендации содержатся в принятом в среду постановлении палаты."Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из Российской Федерации и созданию благоприятных условий для его репатриации", - говорится в документе.Постановление принято Госдумой по итогам анализа информации "о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары", которую министр экономического развития Максим Решетников представил парламенту еще в феврале текущего года.В принятом документе депутаты не упоминают о ситуации с ростом продовольственных цен. Предложения депутатов в основном касаются предпринимательской среды. В частности, они предлагают рассмотреть вопрос о предоставлении новых налоговых и иных льгот организациям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются строительством санаториев, пансионатов, домов отдыха и туристских баз в российских регионах.Депутаты также предлагают давать дополнительные налоговые вычеты бизнесу при финансировании расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.В постановлении также предлагается рассмотреть вопрос об установлении "требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц".Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.
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россия, максим решетников, госдума рф, экономика
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума
предложила правительству РФ рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из России, а также о создании благоприятных условий для его репатриации. Соответствующие рекомендации содержатся в принятом в среду постановлении палаты.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации
: рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из Российской Федерации и созданию благоприятных условий для его репатриации", - говорится в документе.
Постановление принято Госдумой по итогам анализа информации "о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары", которую министр экономического развития Максим Решетников
представил парламенту еще в феврале текущего года.
В принятом документе депутаты не упоминают о ситуации с ростом продовольственных цен. Предложения депутатов в основном касаются предпринимательской среды. В частности, они предлагают рассмотреть вопрос о предоставлении новых налоговых и иных льгот организациям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются строительством санаториев, пансионатов, домов отдыха и туристских баз в российских регионах.
Депутаты также предлагают давать дополнительные налоговые вычеты бизнесу при финансировании расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
В постановлении также предлагается рассмотреть вопрос об установлении "требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц".
Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.