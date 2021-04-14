Глава Чечни Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана
08:03 14.04.2021 (обновлено: 12:35 14.04.2021)
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
ГРОЗНЫЙ, 14 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Алексей Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в своих целях.
Ранее находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают его Коран и другие книги. Он заявил, что хочет изучать Коран, подчёркивая, что он не мусульманин.
"Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?" — написал Кадыров в Telegram.
По его мнению, Навальный "пытается использовать Священное Писание в политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе".
Кадыров считает, что Навальный, который "участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман".
Он призвал сотрудников колонии от лица мусульман России не позволять "заключенному сеять межконфессиональную вражду". По словам Кадырова, допустимо выдать ему Коран, "если заключенный искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего".
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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