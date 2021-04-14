https://ria.ru/20210414/issledovaniya-1728231936.html
Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье
Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье
Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:53
2021-04-14T13:53
2021-04-14T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья подобный мониторинг проводят ежегодно, отмечает пресс-служба."Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба ведомства.За 2020 год в ветеринарные лаборатории в рамках регионального мониторинга было направлено 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы, подчеркивается в сообщении."Мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет диких и синантропных птиц в родные места из теплых стран. Прилет птиц несет в себе определенные риски, связанные с заносом птичьего гриппа, и постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области" – добавил Воскресенский.
https://ria.ru/20210413/musor-1728070057.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0e95cdc356c14c679f2769075c7f5b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья
в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
"Порядка 1,6 тысячи исследований на грипп от дикой и синантропной птицы проведут в Подмосковье в 2021 году", - говорится в сообщении.
Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья подобный мониторинг проводят ежегодно, отмечает пресс-служба.
"Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба ведомства.
За 2020 год в ветеринарные лаборатории в рамках регионального мониторинга было направлено 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы, подчеркивается в сообщении.
"Мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет диких и синантропных птиц в родные места из теплых стран. Прилет птиц несет в себе определенные риски, связанные с заносом птичьего гриппа, и постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области" – добавил Воскресенский.