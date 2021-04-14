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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210414/issledovaniya-1728231936.html
Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье
Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье
Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:53
2021-04-14T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья подобный мониторинг проводят ежегодно, отмечает пресс-служба."Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба ведомства.За 2020 год в ветеринарные лаборатории в рамках регионального мониторинга было направлено 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы, подчеркивается в сообщении."Мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет диких и синантропных птиц в родные места из теплых стран. Прилет птиц несет в себе определенные риски, связанные с заносом птичьего гриппа, и постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области" – добавил Воскресенский.
https://ria.ru/20210413/musor-1728070057.html
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московская область (подмосковье)

Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье

13:53 14.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
"Порядка 1,6 тысячи исследований на грипп от дикой и синантропной птицы проведут в Подмосковье в 2021 году", - говорится в сообщении.
Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья подобный мониторинг проводят ежегодно, отмечает пресс-служба.
"Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Вывоз мусора - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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В Подмосковье проведут совещание по вопросам вывоза мусора
За 2020 год в ветеринарные лаборатории в рамках регионального мониторинга было направлено 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы, подчеркивается в сообщении.
"Мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет диких и синантропных птиц в родные места из теплых стран. Прилет птиц несет в себе определенные риски, связанные с заносом птичьего гриппа, и постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области" – добавил Воскресенский.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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