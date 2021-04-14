https://ria.ru/20210414/issledovaniya-1728231936.html

Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье

Исследования на птичий грипп проведут в Подмосковье

Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:53

2021-04-14T13:53

2021-04-14T13:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Исследования на птичий грипп проведут в личных подворьях, на птицефабриках и зоопарках Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья подобный мониторинг проводят ежегодно, отмечает пресс-служба."Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба ведомства.За 2020 год в ветеринарные лаборатории в рамках регионального мониторинга было направлено 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы, подчеркивается в сообщении."Мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет диких и синантропных птиц в родные места из теплых стран. Прилет птиц несет в себе определенные риски, связанные с заносом птичьего гриппа, и постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области" – добавил Воскресенский.

https://ria.ru/20210413/musor-1728070057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)