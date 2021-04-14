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Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"
Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"
Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:23
2021-04-14T22:07
томас манн
валентина талызина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии советского фильма. По мнению Талызиной, экранизация Вайсберга будет отличаться от оригинала, потому что советская лента создавалась "другими людьми в другое время". Ранее пресс-служба компании "Централ Партнершип" сообщила, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы". Известно, что картина будет называться About Fate и в ней снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки планируют начать уже летом в Бостоне.
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томас манн, валентина талызина, централ партнершип, эльдар рязанов, бостон

Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"

20:23 14.04.2021 (обновлено: 22:07 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаАктриса Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Актриса Валентина Талызина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии советского фильма.
"Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить", — сказала артистка.
По мнению Талызиной, экранизация Вайсберга будет отличаться от оригинала, потому что советская лента создавалась "другими людьми в другое время".
Ранее пресс-служба компании "Централ Партнершип" сообщила, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы". Известно, что картина будет называться About Fate и в ней снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки планируют начать уже летом в Бостоне.
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Томас МаннВалентина ТалызинаЦентрал ПартнершипЭльдар РязановБостон
 
 
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