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Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"
Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"
Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:23
2021-04-14T20:23
2021-04-14T22:07
томас манн
валентина талызина
централ партнершип
эльдар рязанов
бостон
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии советского фильма. По мнению Талызиной, экранизация Вайсберга будет отличаться от оригинала, потому что советская лента создавалась "другими людьми в другое время". Ранее пресс-служба компании "Централ Партнершип" сообщила, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы". Известно, что картина будет называться About Fate и в ней снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки планируют начать уже летом в Бостоне.
https://ria.ru/20210407/prababushka-1727169429.html
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томас манн, валентина талызина, централ партнершип, эльдар рязанов, бостон