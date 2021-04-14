https://ria.ru/20210414/ironiya-1728315656.html

Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"

Талызина оценила планы снять англоязычную версию "Иронии судьбы"

Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:23

2021-04-14T20:23

2021-04-14T22:07

томас манн

валентина талызина

централ партнершип

эльдар рязанов

бостон

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини в "Иронии судьбы", рассказала "Газете.Ru", что сомневается в успехе новой англоязычной версии советского фильма. По мнению Талызиной, экранизация Вайсберга будет отличаться от оригинала, потому что советская лента создавалась "другими людьми в другое время". Ранее пресс-служба компании "Централ Партнершип" сообщила, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы". Известно, что картина будет называться About Fate и в ней снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки планируют начать уже летом в Бостоне.

https://ria.ru/20210407/prababushka-1727169429.html

бостон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томас манн, валентина талызина, централ партнершип, эльдар рязанов, бостон