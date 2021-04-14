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Наука
https://ria.ru/20210414/iphone-1728255055.html
Эксперт раскрыл, каким iPhone станет в 2023 году
Эксперт раскрыл, каким iPhone станет в 2023 году
Дизайн смартфонов от Apple претерпит большие изменения в 2023 году. О прогнозах авторитетного аналитика Минг-Чи Куо сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:21
2021-04-14T15:21
наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дизайн смартфонов от Apple претерпит большие изменения в 2023 году. О прогнозах авторитетного аналитика Минг-Чи Куо сообщает портал MacRumors.По прогнозу для инвесторов Apple, в 2023 году компания внедрит в iPhone подэкранный Face ID. Компоненты системы разместят под матрицей и не будут видны пользователю. Другими словами, Apple откажется от устаревшего экранного выреза, а рамки iPhoneВместе с тем компания впервые в своим смартфонах применит перископную телефото-камеру — сейчас iPhone отстает от конкурентов в этой области, которые способны оптически приближать картинку до 10 раз.Ранее Минг-Чи Куо прогнозировал, что в 2022 году Apple выпустит смартфон с врезанной фронтальной камерой в 2022 году. А вот в 2021 году дизайн iPhone 13 не претерпит существенных изменений по сравнению с iPhone 12.
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apple iphone, apple, технологии

Эксперт раскрыл, каким iPhone станет в 2023 году

15:21 14.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дизайн смартфонов от Apple претерпит большие изменения в 2023 году. О прогнозах авторитетного аналитика Минг-Чи Куо сообщает портал MacRumors.
По прогнозу для инвесторов Apple, в 2023 году компания внедрит в iPhone подэкранный Face ID. Компоненты системы разместят под матрицей и не будут видны пользователю. Другими словами, Apple откажется от устаревшего экранного выреза, а рамки iPhone
Вместе с тем компания впервые в своим смартфонах применит перископную телефото-камеру — сейчас iPhone отстает от конкурентов в этой области, которые способны оптически приближать картинку до 10 раз.
Ранее Минг-Чи Куо прогнозировал, что в 2022 году Apple выпустит смартфон с врезанной фронтальной камерой в 2022 году. А вот в 2021 году дизайн iPhone 13 не претерпит существенных изменений по сравнению с iPhone 12.
iPhone 12 1 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:33Наука
В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей
 
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