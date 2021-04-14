https://ria.ru/20210414/iphone-1728255055.html

Эксперт раскрыл, каким iPhone станет в 2023 году

Эксперт раскрыл, каким iPhone станет в 2023 году

Дизайн смартфонов от Apple претерпит большие изменения в 2023 году. О прогнозах авторитетного аналитика Минг-Чи Куо сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:21

2021-04-14T15:21

2021-04-14T15:21

наука

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дизайн смартфонов от Apple претерпит большие изменения в 2023 году. О прогнозах авторитетного аналитика Минг-Чи Куо сообщает портал MacRumors.По прогнозу для инвесторов Apple, в 2023 году компания внедрит в iPhone подэкранный Face ID. Компоненты системы разместят под матрицей и не будут видны пользователю. Другими словами, Apple откажется от устаревшего экранного выреза, а рамки iPhoneВместе с тем компания впервые в своим смартфонах применит перископную телефото-камеру — сейчас iPhone отстает от конкурентов в этой области, которые способны оптически приближать картинку до 10 раз.Ранее Минг-Чи Куо прогнозировал, что в 2022 году Apple выпустит смартфон с врезанной фронтальной камерой в 2022 году. А вот в 2021 году дизайн iPhone 13 не претерпит существенных изменений по сравнению с iPhone 12.

https://ria.ru/20210324/iphone-1602655429.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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