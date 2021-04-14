https://ria.ru/20210414/investproekty-1728288180.html

В Еврохиме отметили роль инвестпроектов опережающего развития

В Еврохиме отметили роль инвестпроектов опережающего развития

Важную роль инвестиционных проектов опережающего развития в текущей экономической ситуации отметил генеральный директор ЕвроХим, член совета директоров СУЭК... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:45

2021-04-14T17:45

2021-04-14T17:45

новости суэк

россия

владимир рашевский

сибирская угольная энергетическая компания

китай

экономика

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Важную роль инвестиционных проектов опережающего развития в текущей экономической ситуации отметил генеральный директор ЕвроХим, член совета директоров СУЭК Владимир Рашевский.По его словам это то, к чему призывает российское руководство.Он отметил, что после падения всегда наступает рост, и совместные действия бизнеса и государства в этих направлениях позволят в ближайшие годы вывести инвестиционное и созидательное развитие страны на показатели, превосходящие предшествовавшие пандемии.Рашевский привел в пример возглавляемую им компанию ЕвроХим, которая в период пандемии не остановила реализацию ни одного инвестиционного проекта. "Прошедший год показал, что важно работать на опережение, вкладывать в производство новых продуктов, повышать операционную эффективность, развивать конкурентные преимущества, отношения с потребителями и осваивать новые перспективные рынки сбыта", - отметил Рашевский.

https://ria.ru/20210414/teploenergetika-1728280606.html

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россия, владимир рашевский, сибирская угольная энергетическая компания, китай, экономика