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Новости СУЭК
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В Еврохиме отметили роль инвестпроектов опережающего развития
В Еврохиме отметили роль инвестпроектов опережающего развития
Важную роль инвестиционных проектов опережающего развития в текущей экономической ситуации отметил генеральный директор ЕвроХим, член совета директоров СУЭК... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:45
2021-04-14T17:45
новости суэк
россия
владимир рашевский
сибирская угольная энергетическая компания
китай
экономика
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Важную роль инвестиционных проектов опережающего развития в текущей экономической ситуации отметил генеральный директор ЕвроХим, член совета директоров СУЭК Владимир Рашевский.По его словам это то, к чему призывает российское руководство.Он отметил, что после падения всегда наступает рост, и совместные действия бизнеса и государства в этих направлениях позволят в ближайшие годы вывести инвестиционное и созидательное развитие страны на показатели, превосходящие предшествовавшие пандемии.Рашевский привел в пример возглавляемую им компанию ЕвроХим, которая в период пандемии не остановила реализацию ни одного инвестиционного проекта. "Прошедший год показал, что важно работать на опережение, вкладывать в производство новых продуктов, повышать операционную эффективность, развивать конкурентные преимущества, отношения с потребителями и осваивать новые перспективные рынки сбыта", - отметил Рашевский.
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россия, владимир рашевский, сибирская угольная энергетическая компания, китай, экономика

В Еврохиме отметили роль инвестпроектов опережающего развития

17:45 14.04.2021
 
© ЕврохимЛоготип компании "Еврохим"
Логотип компании Еврохим - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Еврохим
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Важную роль инвестиционных проектов опережающего развития в текущей экономической ситуации отметил генеральный директор ЕвроХим, член совета директоров СУЭК Владимир Рашевский.
"В период пандемии экономика Китая стала единственной в мире, показавшей положительную динамику. Россия, с учётом географического положения, в особенности Сибири, Дальнего Востока, не может этого не учитывать. И особое значение в этой связи приобретают инвестиционные проекты опережающего развития, прежде всего, нацеленные на формирование транспортной инфраструктуры", - сказал Рашевский в беседе с журналистами в кулуарах Красноярского экономического форума.
По его словам это то, к чему призывает российское руководство.

"Это такие инструменты как корпоративные программы повышения конкурентоспособности, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, инвестиционные налоговые вычеты, и эти механизмы сегодня действительно работают, и бизнес учитывает их при разработке своих инвестиционных идей, которые затем воплощаются в проекты", - сказал Рашевский.

Он отметил, что после падения всегда наступает рост, и совместные действия бизнеса и государства в этих направлениях позволят в ближайшие годы вывести инвестиционное и созидательное развитие страны на показатели, превосходящие предшествовавшие пандемии.
Рашевский привел в пример возглавляемую им компанию ЕвроХим, которая в период пандемии не остановила реализацию ни одного инвестиционного проекта. "Прошедший год показал, что важно работать на опережение, вкладывать в производство новых продуктов, повышать операционную эффективность, развивать конкурентные преимущества, отношения с потребителями и осваивать новые перспективные рынки сбыта", - отметил Рашевский.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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